El Gobierno aplica la reducción del impuesto para dinamizar la economía en los primeros días de enero

IVA al 8% en feriado de Año Nuevo en Ecuador: la lista de servicios con descuento.

Con la finalidad de incentivar el consumo interno y dinamizar la economía del país, el Gobierno del presidente Daniel Noboa dispuso la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 8%, para el feriado de Año Nuevo que comprende del 1 al 4 de enero de 2026.

El presidente emitió el Decreto Ejecutivo 482 en diciembre de 2024, que establece la reducción del IVA al 8% durante los feriados. Pero, ¿qué implica la reducción del IVA?

La reducción del IVA significa que se pagará menos de lo habitual por el uso de ciertos servicios. En este caso, por servicios turísticos.

Es así que durante el feriado habrá una reducción de precios en servicios turísticos como:

Hoteles y hospedaje

Restaurantes turísticos

Transporte turístico

Agencias de viajes

Tours, guías y actividades recreativas

El objetivo de la reducción es aumentar las ventas por mayor demanda, atraer más turistas nacionales a los balnearios y atracciones del país y así dinamizar la economía local.

En el mismo feriado de Año Nuevo, pero de este 2025 (es decir entre el 1 al 5 de enero), el sector turístico generó aproximadamente $ 110 millones en gasto turístico, cifra que lo ubicó como el feriado con mayores ingresos del año para el turismo interno.

Mientras tanto, durante uno de los últimos feriados de gran impacto en Ecuador, el del Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca (del 1 al 4 de noviembre de 2025), el sector turístico generó un gasto turístico de aproximadamente $71,6 millones, según el Gobierno.

Decreto 249

La extensión del feriado por Año Nuevo no será recuperable. Finalmente, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 249, con el que se regula este día de asueto, que se convertirá en el primer puente de 2026.

El documento señala que la decisión se basa en que las “estadísticas sectoriales del Ministerio de Producción concluyen que los feriados generan incrementos sostenidos en el gasto turístico y aumentos significativos en viajes”.

