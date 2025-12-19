Gobierno lanza licitación de $270,9 millones para interconexión Ecuador-Perú

Las empresas interesadas tienen hasta el 17 de abril de 2026 para presentar sus ofertas.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa lanzó este viernes el proceso de licitación internacional para construir la interconexión eléctrica Ecuador-Perú a 500 kilovoltios (kV), con un presupuesto referencial de $270,9 millones que busca fortalecer la seguridad energética del país.

La convocatoria publicada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y su Unidad de Negocio Transelectric contempla la construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio del tramo ecuatoriano del proyecto.

Las empresas interesadas tienen hasta el 17 de abril de 2026 para presentar sus ofertas en dos sobres: técnico y financiero. El proceso evaluará criterios de valor por dinero, personal clave y optimización del plazo de ejecución.

Hongo Fusarium R4T: mapa de zonas en emergencia y qué pasará con el banano en Ecuador Leer más

En un comunicado de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) se explica que el proyecto será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y recursos propios de CELEC EP, sin especificar los porcentajes de participación de cada entidad.

¿Qué más se sabe?

En septiembre del año pasado, el Ministerio de Energía y Minas había dado más detalles sobre el financiamiento del proyecto. En un boletín del 2 de septiembre de 2024, la cartera ministerial explicó que el 86% del financiamiento provendrá de organismos multilaterales:

-43% del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),

-43% del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

• CELEC EP aportará el 14% restante (con recursos propios)

El mismo documento detalla que la licitación se divide en dos componentes principales.

El primer lote, valorado en alrededor de $80 millones, incluye la construcción de la Subestación Pasaje de 500/230 kV y la ampliación de la Subestación Chorrillos a 500 kV.

El segundo lote, con un presupuesto de $184 millones, contempla las líneas de transmisión Chorrillos-Pasaje (206,97 km) y Pasaje-Frontera (77,88 km), además del seccionamiento de la línea de transmisión Minas San Francisco-San Idelfonso de 230 kV.

RELACIONADAS Demanda eléctrica crece y exige hábitos responsables en temporada navideña

La interconexión permitirá intercambios energéticos entre ambos países, aprovechando la complementariedad hidrológica. Ecuador podrá exportar excedentes en épocas de alta producción hidroeléctrica e importar energía más económica cuando exista déficit interno.

El proyecto forma parte del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), iniciativa que busca crear un mercado regional desde Colombia hasta Chile. La Comunidad Andina aprobó en 2017 la Decisión 816, que establece un marco regulatorio único para facilitar estos intercambios.

IVA al 8% en feriado de Año Nuevo en Ecuador: la lista de servicios con descuento Leer más

En el lado peruano, la empresa española Celeo Redes ya suscribió los contratos de concesión en octubre de 2023 por $233 millones para la "Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva-Frontera", con un plazo de operación y mantenimiento de 30 años.

El proyecto está programado para entrar en operación en agosto de 2027, beneficiando a los 18 millones de habitantes del Ecuador con mayor seguridad en el suministro eléctrico.

Contexto de la crisis energética

Esta licitación se produce tras la severa crisis eléctrica que atravesó Ecuador en 2024, cuando el país experimentó apagones de hasta 14 horas diarias, considerados los más graves en seis décadas.

La crisis energética actual comenzó durante la administración de Guillermo Lasso, quien el 26 de octubre de 2023 anunció oficialmente los primeros racionamientos de energía en 13 años debido al estiaje que afectó las centrales hidroeléctricas.

El problema se agravó en 2024 cuando Ecuador enfrentó la peor sequía en 61 años, reduciendo drásticamente los niveles de agua en los embalses. La central hidroeléctrica de Mazar alcanzó niveles críticos, obligando al gobierno de Noboa a implementar cortes prolongados entre abril y diciembre.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ