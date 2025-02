Caso Triple A: para el ministro de Gobierno, Aquiles Álvarez hace ‘show’

Para José de la Gasca, el Ejecutivo no se ha inmiscuido en el trabajo que realiza la Fiscalía

El accionar de la Fiscalía General del Estado causó indignación al burgomaestre de Guayaquil Aquiles Álvarez, debido a que esta solicitó su vinculación al caso Triple A. En su cuenta personal de X, el político acusó a José de la Gasca, ministro de Gobierno, de ser el responsable de esa disposición judicial.

El secretario de Estado habló con EXPRESO en torno a lo que Álvarez publicó en la plataforma digital. Cerca de las 13:30, afirmó que “no había leído, hasta este momento, lo que dijo el alcalde Rataquiles”, debido a que “no pierdo mi tiempo leyendo sandeces”.

Por su parte, el alcalde de la urbe porteña había publicado, cerca de las 13:00, que lo dispuesto por la Fiscalía “se veía venir hace tiempo, el fiscal, mano derecha de Nerón, hace lo que le piden. El ministro de gob (Gobierno) lo ha torturado día y noche para esto, un ministro que es más gerente de campaña del peor presidente de la historia”.

Ante esas afirmaciones, el ministro de la Gasca expresó que eso era falso. “Parece que el señor no se ha enterado que la función Judicial, incluyendo la Fiscalía, no son parte la Función Ejecutiva”. Además, expresó que “no es novedad que mienta para salvar el pellejo. Es usual que mienta a la ciudadanía”.

Álvarez, quien es miembro del movimiento RETO, tienda política que ha hecho alianza con la organización política Revolución Ciudadana para los comicios generales 2025, manifestó en su cuenta personal de X que “nos veremos en la audiencia, sin problema. A mí nadie me va a callar, peor un enano odiador, perseguidor, campeón para la trampa, pero siempre perdedor, desde chiquito, el barajado de todo”.

¿Qué investiga la Fiscalía?

El 12 de julio de 2024, Franklin Erreyes, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, denunció ante la Fiscalía a Álvarez, su círculo cercano y las empresas vinculados a él, como Fuelcorp S.A. y Gasolineras Copedesa Gasgrupco, por un presunto delito de comercio irregular de combustible. Ahora, la Fiscalía investiga un presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustible.

A juicio del burgomaestre, “esto es persecución pura”. Además, añadió que “soy el ÚNICO en el país que se le planta al enano odiador y lo SEGUIRÉ HACIENDO. Nada me va a callar”. Al final de su publicación, Álvarez dijo “el que se pica, pierde”.

Para de la Gasca, “es vergonzoso que los ‘shows’ que hace ahora en X, los haga en la justicia”. Por otro lado, afirma que el único interés que tiene el Gobierno es “destapar los casos de corrupción y evitar la impunidad. Nadie está por encima la ley y lo demás está en manos de la justicia, cuya independencia respetamos”.

