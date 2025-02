Caso Triple A: Políticos reaccionan frente al actuar de la Fiscalía contra Álvarez

Las reacciones por parte de afines y no al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no se han hecho esperar en torno al pedido de la Fiscalía General del Estado. La entidad solicitó que el burgomaestre sea vinculado en el caso conocido como Triple A.

Para Álvarez, esto “se veía venir hace tiempo, el fiscal, mano derecha de Nerón, hace lo que le piden. El ministro de gob (Gobierno) lo ha torturado día y noche para esto, un ministro que es más gerente de campaña del peor presidente de la historia”. Por lo que “nos veremos en la audiencia, sin problema. A mí nadie me va a callar, peor un enano odiador, perseguidor, campeón para la trampa, pero siempre perdedor, desde chiquito, el barajado de todo”.

¿Qué dice el Gobierno al respecto?

Ante esto, “no hay ningún pronunciamiento de parte del secretario (general de Integridad Pública, José Julio Neira)”, expresó su equipo de comunicación a este Diario. Por su parte, José de la Gasca, ministro de Gobierno, manifestó a EXPRESO que “no había leído hasta este momento lo que dijo el alcalde Rataquiles”, por lo que “no pierdo mi tiempo leyendo sandeces”. Sin embargo, sostiene que es falso lo que Álvarez dice sobre él. “Parece que el señor no se ha enterado que la Función Judicial, incluyendo la Fiscalía, no son parte la Función Ejecutiva. No es novedad que mienta para salvar el pellejo. Es usual que mienta a la ciudadanía. Es vergonzoso que los ‘shows’ que hace ahora en X los haga en la justicia”.

En este caso, la Fiscalía investiga un presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustible. Esto fue denunciado, el 12 de julio de 2024, por Franklin Erreyes, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

¿Qué opinan los políticos afines al alcalde?

EXPRESO trató de comunicarse con Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas y miembro del movimiento Revolución Ciudadana (RC); Raúl Chávez, presidente del movimiento RETO, tienda política a la que pertenece el alcalde Aquiles Álvarez; y con el burgomaestre, pero hasta el término de esta edición respondieron.

No obstante, Chávez, se expresó en su cuenta personal de X sobre lo actuado por la Fiscalía; pero para él, es “puro ‘show’, los que callan también son cómplices de la persecución, dan asco”. A su juicio, la vinculación se ha hecho “sin pruebas de nada”.

De la misma manera, Aguiñaga se manifestó en su red social e indicó que “la Fiscalía (está) persiguiendo (a) personas en lugar de delitos”. Para la prefecta del Guayas, esto es un tema político y electoral y aduce a que “creen que afectan a un adversario, pero en realidad le hacen daño al país” y añade que “cuando la justicia se usa como arma política, la democracia pierde, y al final del día, es el Ecuador quien paga las consecuencias”.

Con ella concuerda la presidencial por RC, Luisa González. En su opinión, esto tiene relación con la contienda electoral; ella junto con el presidente Daniel Noboa pasaron a la segunda vuelta que se efectuará el 13 de abril.

La también presidenta de RC afirma, en su cuenta personal de X, que como “las encuestas te dicen que vamos arriba”, “INMEDIATAMENTE Diana Salazar @FiscaliaEcuador entra al ataque”. Asimismo, envió un mensaje al Gobierno: “Señores, los ecuatorianos ya NO COMEN CUENTO, su persecución solo nos hace más fuertes”; pero también consultó: “¿El caso #PetroNoboa cuándo lo investiga?”.

No obstante, el ministro de la Gasca sostiene que “el único interés que tiene este Gobierno es (el de) destapar los casos de corrupción y evitar la impunidad”. Por lo que asevera que “nadie está por encima la ley y lo demás está en manos de la justicia, cuya independencia respetamos”.

