El alza del oro dispara el reciclaje en China

En Shanghái, largas filas rodean máquinas que reciclan el metal precioso con precio récord

Oferta. Un cliente observa joyas de oro en una tienda de oro en Hangzhou, provincia china de Zhejiang.

En un centro comercial de Shanghái, decenas de personas se aglomeran en torno a una máquina para reciclar oro, cuyo precio está batiendo récords, con la esperanza de convertir sus joyas en dinero.

China es el mayor consumidor mundial de oro, que tradicionalmente las familias compran para ocasiones especiales, como nacimientos o bodas.

Pero con los precios alcanzando hasta 5.600 dólares la onza, un récord, los clientes acuden en masa a la máquina amarilla de la empresa Kinghood Group para vender sus joyas.

“Nunca pensé que los precios subirían tan drásticamente”, dice a AFP Wu, una mujer de 54 años, que quiere vender unas monedas de oro con grabados de pandas que compró cuando nació su hija, en 2002.

Wu ya vendió en la misma máquina un anillo heredado de su padre por 10.000 yuanes (1.400 dólares), mucho más que los mil yuanes que pagó su madre décadas atrás.

La máquina tiene una pantalla que emite un vídeo en directo de un brazo robótico moviendo oro hacia una balanza, bajo un dispositivo que utiliza ondas de luz para medir su pureza.

Algunas personas llevan más de una hora esperando su turno.

Un asistente lleva el registro del lugar en la fila de cada vendedor y les ayuda a depositar en la máquina pendientes, anillos y monedas conmemorativas.

Wu explica como su anciana madre está entusiasmada con los altos precios del oro y vio en la máquina una oportunidad para complementar su modesta pensión. “De repente todo el mundo está hablando [del oro] y despertó esta emoción en ella”, comenta Wu.

Oro viejo

Zhao, una mujer que lleva un medallón de oro finamente tallado en un collar de cuentas de jade y brazaletes relucientes en la muñeca, deposita un anillo de su difunto abuelo en la máquina de reciclaje.

La superficie del anillo tiene el carácter chino de “suerte” e imágenes diminutas de los tradicionales lingotes de oro.

Zhao cree que su abuelo compró el anillo en algún momento entre las décadas de 1950 y 1980. Su madre se lo dio a ella este año.

“Si el precio del oro es bueno, lo venderé”, comenta a AFP mientras aguarda su turno.

Poco después de que Zhao haya depositado el anillo en la máquina, un mensaje en la pantalla le indica que Kinghood le pagará 12.000 yuanes.

Satisfecha, Zhao hace clic en “aceptar” e introduce su nombre, su número de identificación y sus datos bancarios en la máquina, mientras la pantalla le muestra cómo se derrite el anillo de su abuelo.

El asistente le indica que recibirá el pago completo mediante transferencia bancaria.

Zhao asegura confiar más en la estimación de la máquina que en la de un comprador tradicional humano.

La máquina también llama la atención de transeúntes, boquiabiertos por las sumas de dinero que paga, escondida en un rincón del centro comercial.

“¡Caramba!”, exclama una mujer al ver que una persona vendió sus joyas viejas por más de 75.000 yuanes.

Varios transeúntes se aglomeran alrededor de una pareja de ancianos después de que la máquina valore un pequeño lingote de oro en más de 122.000 yuanes.

