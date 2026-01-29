Oro supera los 5.500 dólares por onza tras amenazas de EE.UU. a Irán

El precio del oro se dispara impulsado por la tensión entre EE. UU. e Irán tras nuevas amenazas de Donald Trump

El mercado internacional de metales preciosos vivió un nuevo hito este 29 de enero de 2026: el oro superó los 5.500 dólares por onza, alcanzando un máximo intradía de 5.588 dólares. Este récord histórico se produce en un contexto de alta tensión geopolítica, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara nuevas amenazas contra Irán, lo que disparó la demanda de activos refugio.

En la jornada, el oro registró un repunte de hasta 3,3 %, luego de haber escalado 4,6 % en la sesión anterior, el mayor salto diario desde marzo de 2020, cuando la pandemia de covid-19 alcanzaba su punto más crítico. Con este desempeño, el metal precioso acumula en lo que va del año un incremento cercano al 30 %.

Las tensiones con Irán y su relación con el oro

El nuevo récord del oro no puede entenderse sin el fondo de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán. Este miércoles, la Misión Permanente de Irán ante la ONU difundió un mensaje en su cuenta oficial de X en el que aseguró estar “dispuesta al diálogo” con Washington, pero advirtió que si se ve acorralada “se defenderá y responderá como nunca antes”.

Trump anunció el envío de una flota naval hacia Oriente Medio, lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”. Foto: EFE

La declaración llegó poco después de que el presidente Donald Trump anunciara el envío de una flota naval hacia Oriente Medio, lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”, gesto que elevó la percepción de riesgo en la región. El mandatario republicano recordó además la llamada Operación Martillo de Medianoche, ejecutada en 2025 durante la guerra de los doce días entre Israel e Irán, como advertencia de lo que podría ocurrir si no se alcanza un acuerdo.

Irán, por su parte, subrayó que la última vez que Estados Unidos se embarcó en conflictos militares en Afganistán e Irak, el costo fue devastador: más de 7 billones de dólares gastados y más de 7.000 vidas estadounidenses perdidas.

Ante la incertidumbre, el oro se convierte en el activo refugio por excelencia, y su repunte forma parte de un movimiento más amplio de los llamados activos refugio, entre los que también destacan el franco suizo y los bonos del Tesoro estadounidense.

Variaciones en el precio del oro

El oro superó este 26 de enero de 2026 por primera vez la barrera de los 5.000 dólares por onza. Ese mismo día, hasta las 11:30, la cotización alcanzó los 5.118,15 dólares por onza, lo que representó un incremento de 101,15 dólares (2,02 %) frente al cierre previo de 5.017 dólares, según datos en tiempo real de Investing.com.

Advierten que, en el corto plazo, el rally podría moderarse. Entre los factores que podrían explicar una pausa figuran la resolución temporal de la disputa en torno a Groenlandia y la previsión de que la Reserva Federal mantenga sin cambios sus tasas de interés. No obstante, el panorama para el resto del año continúa siendo favorable para el metal precioso.

El llamado “boom del oro” también tiene implicaciones directas para países como Ecuador, donde el metal se ha convertido en un salvavidas financiero que exige mayor control y regulación.

