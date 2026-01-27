Irán advierte a EE.UU. que sus amenazas solo generarán inestabilidad en la región

Los vehículos circulan cerca de una enorme valla publicitaria antiestadounidense colgada en la plaza Enqelab en Teherán, Irán, el 27 de enero de 2026.

El presidente de Iraní advirtió este martes, 27 de enero de 2026, que las "amenazas" de Estados Unidos contra la República Islámica solo causarán inestabilidad, después de que Washington desplegara un portaviones en Oriente Medio.

La República Islámica vive una ola de protestas que comenzaron a finales de diciembre por la crisis económica y derivaron en un movimiento masivo contra el régimen teocrático, establecido desde la revolución de 1979.

Washington no ha descartado una nueva intervención militar contra Teherán por su represión de las protestas -- que, según organizaciones de defensa de los derechos humanos, dejó miles de muertos -- , y movilizó un grupo de ataque encabezado por el portaviones USS Abraham Lincoln a aguas de Oriente Medio.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, criticó las "amenazas" de Estados Unidos este martes durante una llamada con el príncipe heredero saudita Mohamed bin Salmán, gobernante de facto del reino, asegurando que estas "tienen como objetivo perturbar la seguridad de la región" y que "no lograrán nada más que inestabilidad para ellos".

Desde que las autoridades iraníes emprendieron su campaña de represión de las manifestaciones, a principios de mes, acompañada de un apagón total de internet, Trump ha dado señales contradictorias sobre una posible intervención.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirma que varios miles” de personas han muerto en las protestas, de las que responsabilizó al presidente estadounidense, Donald Trump.https://t.co/h1npExTky9 pic.twitter.com/9HxWdnXVTK — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 17, 2026

"Tenemos una gran armada al lado de Irán. Mayor que la de Venezuela", declaró Trump al portal de noticias Axios, semanas después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense.

"Quieren llegar a un acuerdo. Lo sé. Llamaron en numerosas ocasiones. Quieren hablar", añadió el mandatario republicano.

Según Axios, Trump se negó a discutir las opciones que le presentó su equipo de seguridad nacional, o cuál de ellas prefiere.

Los analistas afirman que incluyen ataques contra instalaciones militares o golpes selectivos contra el sistema clerical que gobierna Irán desde la revolución islámica que derrocó al sah.

"En su punto más débil"

El diario New York Times, en tanto, informó que Trump recibió múltiples informes de inteligencia "que indican que la posición del gobierno iraní se está debilitando" y que señalan que su control del poder "se encuentra en su punto más débil" desde la caída del sah.

El influyente senador estadounidense Lindsey Graham declaró al periódico que habló con Trump en los últimos días sobre Irán y que "el objetivo es acabar con el régimen".

"Puede que hoy dejen de matarlos [a los manifestantes], pero si siguen en el poder el mes que viene, los matarán entonces", añadió.

En los últimos días, las autoridades iraníes se han mostrado cautelosas.

Antes, Teherán había afirmado que existía un canal de comunicación abierto entre el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, y el enviado estadounidense Steve Witkoff, a pesar de que estos países enemigos no mantienen relaciones diplomáticas.

Sin embargo, el periódico conservador Hamshahri citó el martes al portavoz de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Ali Naini, quien dijo que "si su portaaviones cometiera un error y entrara en aguas territoriales iraníes, sería atacado". Más tarde, se retractó de esa información y pidió disculpas a Naini.

Por su parte, el rotativo Javan, también conservador, afirmó que Irán estaba "listo para una respuesta contundente" y que tomaría el estratégico estrecho de Ormuz, un centro de tránsito clave para el suministro de energía.

En este contexto, apareció en Teherán una valla con propaganda antiestadounidense que parece mostrar un portaviones estadounidense siendo destruido.

Detenciones masivas e intimidación

Los grupos defensores de los derechos humanos señalan que el bloqueo de Internet, impuesto por las autoridades desde hace casi tres semanas, obstaculiza el recuento de muertos. El corte de la red, según estas oenegés, busca ocultar la magnitud de la represión.

La organización especializada en ciberseguridad Netblocks reportó este martes cortes intermitentes de internet pero advirtió que el acceso a la red continúa "fuertemente filtrado" y que los usuarios tendrán que seguir recurriendo a soluciones alternativas.

La oenegé Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, indicó haber confirmado la muerte de 6.126 personas y estar investigando otros 17.091 posibles fallecimientos. También señaló que al menos 41.880 personas fueron detenidas.

"Las fuerzas de seguridad siguen aplicando una estrategia centrada en las detenciones masivas, la intimidación y el control de la información", denunció.

El canal de televisión en farsi Iran International, con sede en el extranjero, afirmó el fin de semana que más de 36.500 iraníes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad entre el 8 y el 9 de enero, citando informes, documentos y fuentes. No fue posible verificar inmediatamente la información.

