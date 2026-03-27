Barry, Nestlé, Hershey’s y Cargill, en el top 10 de compradores de cacao ecuatoriano

Estas son las firmas globales que concentran la demanda del grano nacional y sus derivados

El sector cacaotero cerró 2025 como uno de sus mejores años históricos. Según el BCE, logró ubicarse en el segundo puesto de exportaciones no petroleras.

El cacao ecuatoriano, reconocido mundialmente como un referente de calidad superior por su denominación de Cacao Fino de Aroma y por ser el origen histórico de este fruto, sigue atrayendo a grandes corporaciones internacionales.

Según datos de la Asociación Nacional de Exportadores e Industriales de Cacao del Ecuador (Anecacao), el ranking de los diez principales compradores está liderado por firmas de alcance global.

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En la cima se ubica Barry Callebaut (con 3.885 toneladas adquiridas en enero de este 2026), seguida de Olam (3.676) y General Cocoa (3.402), mientras que Cargill y Nestlé completan los primeros cinco puestos, con 2977 y 2.423 toneladas, respectivamente.

Estas compañías, con operaciones en múltiples continentes, son actores clave en la cadena mundial del cacao y el chocolate, y concentran buena parte de la demanda del grano ecuatoriano.

Barry Callebaut, que encabeza la lista, es uno de los mayores fabricantes de chocolate y productos de cacao del mundo. Nació en 1996 fruto de la fusión entre la empresa francesa Cacao Barry y el productor belga Callebaut. A Ecuador llegó en el 2022, tras la inauguración de su primera planta de exportación de cacao, en Durán, llamada Taycan.

Un mercado dominado por multinacionales

El listado también incluye a firmas como Jb Cocoa, Guan Chong, Ecom Trading, Stonex y Hershey’s, y otras empresas, muchas de ellas con base en Estados Unidos, Suiza y Asia.

La mayoría de estas compañías adquiere principalmente cacao en grano, aunque algunas, como Nestlé, también demandan productos semielaborados y terminados, lo que muestra un avance en la diversificación de la oferta exportable.

Ecuador, líder mundial en cacao fino de aroma

Ecuador se mantiene como el mayor exportador mundial de cacao fino de aroma, cubriendo aproximadamente el 63% de la demanda global de esta categoría. Este posicionamiento ha consolidado al país como un proveedor indispensable para la industria chocolatera de alta gama.

El sector cacaotero cerró 2025 como uno de sus mejores años históricos. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), logró ubicarse en el segundo puesto de exportaciones no petroleras, superando incluso al banano, con ingresos superiores a los $ 4.600 millones, lo que representó un crecimiento del 30%.

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Este desempeño estuvo impulsado por un incremento en los volúmenes exportados y, sobre todo, por el auge de los precios internacionales.

Sin embargo, el panorama cambió al inicio de 2026. Iván Ontaneda, presidente de Anecacao, explica que la estabilización de los precios internacionales en estos últimos meses, debido a la recuperación productiva de Ghana y Costa de Marfil, ha llevado a una normalización del mercado. A esto se suma una menor producción interna, afectada por la temporada invernal.

Como resultado, en enero de este año el cacao ecuatoriano registró exportaciones por $ 223 millones, una caída del 56,8% frente al mismo mes de 2025, cuando los precios alcanzaban niveles excepcionalmente altos. Con ello, el producto volvió a ubicarse en el tercer puesto entre las exportaciones no petroleras, según el BCE.

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