María José Pinto borra otro video: ahora en museo de España tras críticas por crisis de salud

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Las redes sociales de Pinto La funcionaria retiró un reel de sus redes sociales donde recorría el Museo del Prado.

La agenda internacional contrasta con la delegación oficial que tiene sobre el Ministerio de Salud.

Es la segunda vez en el mes que depura sus plataformas tras recibir cuestionamientos ciudadanos.

La vicepresidenta de la República, María José Pinto, retiró de sus plataformas digitales un video promocional sobre su reciente visita al Museo del Prado en Madrid, España. La acción digital se ejecutó horas después de que la publicación detonara una ola de cuestionamientos ciudadanos frente a la desconexión entre su agenda internacional y el deficiente sistema hospitalario que opera en Ecuador.

MIENTRAS LA SALUD EN ECUADOR SE CAE A PEDAZOS, LA VICEPRESIDENTA RECORRE EL MUSEO DEL PRADO, EN ESPAÑA



La vicepresidenta María José Pinto, responsable del sector salud, compartió en sus redes un video recorriendo el Museo del Prado en Madrid y expresó su intención de replicar… pic.twitter.com/0pw8Pol0XZ — Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) April 16, 2026

Un patrón en la estrategia digital

En noviembre de 2025, el Ejecutivo delegó a Pinto la conducción estratégica y temporal del Ministerio de Salud Pública (MSP). No obstante, mientras en sanatorios de Guayaquil los pacientes renales exigen climatización básica para no suspender sus tratamientos de diálisis, la funcionaria difundía un audiovisual documentando modelos de gestión cultural y evaluando tecnologías inmersivas 3D para el Museo Nacional.

El contraste entre la emergencia sanitaria local y la agenda europea —que incluyó reuniones académicas y citas con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)— capitalizó el rechazo de los usuarios, forzando la eliminación del 'reel'.

Semanas atrás, Pinto también borró de sus cuentas oficiales un clip donde aparecía en un columpio con un fondo musical de la artista ecuatoriana Pamela Cortés. Ese material fue calificado en su momento como indolente ante el desabastecimiento de insumos médicos en los dispensarios del IESS y del MSP.

Hasta el cierre de esta publicación, la Vicepresidencia no ha emitido un pronunciamiento que justifique el retiro del material audiovisual.