Pacientes del Teodoro Maldonado sufren por calor extremo en área de diálisis

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Decenas de afiliados que reciben tratamiento de diálisis en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo enfrentan temperaturas extremas debido a la avería del sistema de climatización, una situación denunciada este 10 de abril.

El deterioro de la infraestructura obliga a los usuarios a emplear cartones y cuadernos para abanicarse en medio de sus sesiones médicas.

Infraestructura hospitalaria en crisis

Un usuario denunciaba con su celular en mano que la maquinaria de diálisis necesita operar a una temperatura inalcanzable ante los daños reportados.

"No vale el aire acondicionado, los caballeros tienen que sacarse hasta los zapatos por el calor. Esto es inhumano", relató uno de los pacientes en el área afectada. En su intervención, el usuario alertó a las autoridades del IESS sobre personas fallecidas por complicaciones de hipertensión derivadas de este sofocón y exigió respuestas a la cúpula del seguro social.

Contraste con el discurso oficial

La queja ciudadana se hace pública en paralelo a las gestiones administrativas del Ejecutivo, que se manejan desde un enfoque hermético. La vicepresidenta María José Pinto lideró una mesa técnica interinstitucional para dar seguimiento al Decreto Ejecutivo 318, el cual dispone la intervención temporal de esta casa de salud.

Sin embargo, el comunicado gubernamental no detalla plazos ni acciones inmediatas para resolver el colapso del área de diálisis o la reparación de los equipos. El boletín oficial se limitó a informar que se busca garantizar la continuidad de los servicios y la transparencia, a través del trabajo coordinado con ministerios como Interior y Defensa.

Mientras las autoridades anuncian la elaboración de informes periódicos para monitorear los avances de la intervención, en las camillas del Teodoro Maldonado Carbo el reclamo apunta a la vulneración de los derechos constitucionales. Las goteras agudizan el malestar de los afiliados, quienes denuncian que los techos falsos están a punto de ceder durante las precipitaciones.

"Estamos cansados de ir a la gerencia y tener que venir con la misma cara, que ya está listo el presupuesto. Hasta de Quito han venido a hacer inspecciones y esto sigue igual", sentenció el denunciante.