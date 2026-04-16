‘Charlie vs. The Chocolate Factory’: un nuevo conflicto en el universo de Willy Wonka

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Netflix adquirió los derechos del universo de Roald Dahl en 2021 , lo que le permite desarrollar múltiples proyectos basados en sus obras.



, lo que le permite desarrollar múltiples proyectos basados en sus obras. Sony Pictures Imageworks es el estudio encargado de la animación , reconocido por trabajos como Spider-Man: Into the Spider-Verse , anticipando una propuesta visual ambiciosa .



, reconocido por trabajos como , anticipando una . Esta será la primera vez que la historia posterior al boleto dorado se explore de forma oficial en el cine, ya que las adaptaciones anteriores se habían centrado únicamente en el recorrido dentro de la fábrica.

La historia original de Roald Dahl vuelve a tomar forma en la pantalla, esta vez desde una nueva perspectiva, ya que Netflix y Sony Pictures Imageworks apuestan por revitalizar el universo de Willy Wonka con Charlie vs. The Chocolate Factory, una película animada que busca expandir el relato clásico más allá de sus límites conocidos.

El proyecto se enmarca dentro de una estrategia más amplia por integrar este mundo para nuevas audiencias, tras producciones recientes como Wonka (2023), protagonizada por Timothée Chalamet. Sin embargo, a diferencia de esa precuela, esta nueva entrega propone avanzar en la línea temporal de la historia, explorando qué ocurrió después del icónico concurso del boleto dorado, ahora bajo un formato animado que permite ampliar el tono y las posibilidades narrativas del universo.

¿Qué le queda por contar a la franquicia?

Lejos de volver a narrar la historia que el público ya conoce, Charlie vs. The Chocolate Factory plantea una continuación directa de los eventos posteriores al concurso que cambió la vida de Charlie. Según lo adelantado por Netflix, la trama se sitúa años después, con un Willy Wonka que regresa a su fábrica tras haber pasado tiempo en prisión por los sucesos relacionados con los niños que participaron en el famoso recorrido.

En este nuevo escenario, Wonka intenta recuperar su propósito y endulzar un "mundo amargo", pero se enfrenta a un obstáculo inesperado: Charlie Bucket, ahora convertido en un adolescente bajo el nombre de Charlie Paley, cuya actitud dista mucho de la inocencia que lo caracterizaba. Junto a un grupo de amigos, su presencia introduce un conflicto que reconfigura por completo la dinámica original entre ambos personajes.

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Lo que hay detrás del proyecto

En cuanto al equipo creativo, Charlie vs. The Chocolate Factory cuenta con las voces principales de Kit Connor (Heartstopper) como Charlie y Taika Waititi (Jojo Rabbit) como Willy Wonka, marcando un contraste generacional clave dentro de la historia.

Kit Connor y Taika Waititi, actores de doblaje pricipales para el proyecto.Expreso

La producción está a cargo de Netflix, mientras que la animación corre por cuenta de Sony Pictures Imageworks, estudio reconocido por su trabajo en proyectos que combinan innovación visual con narrativas contemporáneas. Este enfoque refuerza la intención del proyecto de ofrecer una reinterpretación moderna del clásico, apostando por un lenguaje visual y temático acorde a nuevas audiencias.

Con estos elementos, la película se perfila como una expansión del universo de Wonka que no solo revisita su legado, sino que también lo tensiona, explorando las consecuencias de una historia que, hasta ahora, parecía haber encontrado su cierre.