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Así fue el asalto en Guayaquil: banda irrumpe en supermercado

El asalto quedó registrado en video y causó temo; seis sospechosos fueron detenidos tras operativo en Trinipuerto

La inseguridad en Guayaquil vuelve a golpear a los negocios. Un grupo de personas descendió de un vehículo gris e ingresó corriendo a un supermercado, ubicado en el sector de Martha de Roldós, generando pánico entre quienes se encontraban en el sitio.

El hecho quedó captado por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa el momento exacto en que los sospechosos irrumpen en el establecimiento, mientras un ciudadano que salía del lugar se muestra visiblemente atemorizado.

Guayaquil: banda roba en supermercado y seis sospechosos son detenidos

Según Segura EP, las cámaras de videovigilancia permitieron identificar el vehículo involucrado en el robo a un supermercado.

“En coordinación con la Policía Nacional, se logró en minutos la aprehensión de seis individuos y la recuperación de evidencias”, indicó la entidad.

Entre los indicios encontrados constan víveres sustraídos, una caja registradora y un chaleco antibalas, además del vehículo presuntamente utilizado en el delito.

Por su parte, la Policía Nacional informó en su cuenta de X que una banda delictiva fue neutralizada tras un operativo ejecutado a la altura del Trinipuerto.

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El procedimiento permitió localizar e interceptar el automotor implicado, lo que derivó en la detención de los seis sospechosos.

Entre las evidencias constan productos robados que habrían sido sustraídos del local comercial, lo que refuerza la hipótesis del asalto.

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