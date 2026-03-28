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Al lugar también llegaron miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) así como personal especializado en mecánica.CARLOS KLINGER

Metrovía en Guayaquil: ATM exige revisión total tras incendio de bus

Las fallas en la Metrovía obligan a la ATM a reunirse con MetroExpress y exigir controles urgentes en su flota

Las constantes fallas en el sistema de la Metrovía de Guayaquil han encendido las alertas de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), que ya ejecuta reuniones internas y con los operadores del servicio.

El gerente de la ATM, Edgar Lupera, confirmó que mantuvo un encuentro con representantes del consorcio MetroExpress, operador de la Troncal 2. “Hubo un hecho que se suscitó el día sábado y esto no puede volver a ocurrir”, enfatizó la autoridad, en referencia a recientes incidentes en el sistema.

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Según explicó, el consorcio ya implementa medidas correctivas. Entre ellas, la incorporación de 10 unidades alimentadoras de 12 metros que operan en la terminal Río Daule, con el objetivo de reforzar el servicio.

Además, se prevé que hasta finales de abril un total de 42 buses haya completado su proceso de revisión técnica vehicular, como parte de los compromisos adquiridos tras los incidentes.

¿Por qué la ATM sancionó a MetroExpress en Guayaquil?

Cabe recordar que el pasado 24 de marzo la ATM impuso una sanción económica a MetroExpress, luego del incendio de una unidad en la avenida Quito. Más allá de la multa, la entidad dispuso la revisión técnica obligatoria del 100 % de la flota, como medida para garantizar la seguridad de los usuarios.

Asimismo, se exigió de manera inmediata a los demás consorcios administradores que presenten sus respectivos cronogramas de revisión correspondientes a este año.

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