Intento de robo a conductor enciende las alarmas en la avenida Las Aguas, en Guayaquil

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un sujeto amenazó e intentó robar a los ocupantes de un vehículo en la avenida Las Aguas, en sentido hacia la avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte de Guayaquil, este martes 21 de abril.

Un hecho similar ocurrió en junio del 2025. También en ese punto de la avenida Las Aguas, un sujeto intentó asaltar a una conductora.

Ciudadanos piden mayor presencia policial en ese punto del norte de Guayaquil.

Un sujeto se detiene frente a un vehículo y amenaza con un arma de fuego a sus ocupantes. El hecho ocurrió en la avenida Las Aguas, en el norte de Guayaquil, el martes 21 de abril y quedó registrado en un video captado por la cámara de otro auto.

En el video se observa que el individuo, tras sacar el arma de su pantalón, les hace señas a los ocupantes del vehículo para que le entreguen sus celulares.

(Te puede interesar: Nuevo cierre vial en la avenida Las Américas: fecha, horarios y rutas alternas)

El video ocurrió en un punto de la avenida Las Aguas, en dirección a la avenida Juan Tanca Marengo, y trajo a la memoria un hecho delictivo similar que ocurrió en junio del 2025.

Robos en la avenida Las Aguas: ¿qué ocurrió en el 2025?

En ese entonces, un hombre que vendía caramelos sacó un arma de fuego de una funda y amenazó a la conductora de un vehículo que esperaba el cambio de la luz roja del semáforo, en ese mismo tramo.

Como en el video actual, el delincuente realizó gestos para pedirle a la conductora que le entregue el celular. Finalmente, el individuo no logró su objetivo y huyó.

El hecho quedó grabado en un video y tras su viralización, al sitio fue desplegado personal de la Policía Nacional, en los exteriores de un colegio ubicado en ese intersección.

Avenida Las Aguas: Conductores piden mayor presencia de la Policía Nacional

Este tipo de hechos delictivos son constantes en esa zona de la ciudadela Urdenor. Conductores contaron a EXPRESO que han sido víctimas de asaltos, sobre todo en horas de poco tránsito.

"Hace tres meses un tipo me intentó asaltar también esperando que cambie la roja ahí en Las Aguas. Había una moto debajo del puente, lo estaban esperando, yo aceleré y no dejé que me roben", contó un residente de Urdesa central.

El ciudadano y otros conductores piden mayor presencia policial, especialmente ahora que han comenzado las clases en planteles educativos cercanos a ese punto del norte de Guayaquil.