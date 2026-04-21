Nuevo cierre vial en la avenida Las Américas: fecha, horarios y rutas alternas

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

El cierre vial se ejecutará entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de abril por el montaje de un paso peatonal elevado, afectando un tramo clave del norte.



La restricción incluye el paso elevado, giros y retornos en la zona de Plaza Dañín, lo que obliga a los conductores a utilizar rutas alternas.



Aunque la obra busca mejorar la seguridad peatonal, ciudadanos cuestionan la frecuencia de cierres y la planificación de los cambios viales.

Un nuevo cierre vial se suma a la dinámica de tránsito en Guayaquil, una ciudad que en las últimas semanas ha registrado constantes modificaciones en su circulación debido a trabajos de mantenimiento, reparación de vías y ejecución de nuevas obras.

Esta vez, la intervención se desarrollará en uno de los corredores más transitados del norte de la urbe, generando preocupación entre conductores habituales de la zona.

Día y hora del cierre vial en Las Américas

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció que, debido al montaje de una estructura metálica correspondiente a un paso peatonal elevado, se aplicará un cierre temporal en la avenida de las Américas. La restricción vehicular se ejecutará en horario nocturno, desde las 23:00 del viernes 24 de abril hasta las 05:00 del sábado 25 de abril.

Según lo informado, los trabajos estarán a cargo de la Dirección de Obras Públicas, que desplegará grúas, maquinaria pesada y personal técnico especializado para la instalación del nuevo paso peatonal, ubicado junto a la parada Aviación Civil del sistema Metrovía.

Debido a la complejidad de estas maniobras, será necesario suspender completamente el tránsito en sentido sur–norte durante ese periodo.

Rutas alternas ante el cierre en el norte de Guayaquil

El cierre no solo implicará la interrupción de la circulación en la avenida principal, sino también restricciones adicionales en puntos clave del sector. Entre ellas, se contempla el bloqueo del paso elevado vehicular, la imposibilidad de girar a la derecha desde la avenida Plaza Dañín hacia la avenida de las Américas, así como la suspensión del retorno en U ubicado bajo el paso elevado, a la altura de las oficinas de Riesgos del Trabajo del IESS.

Frente a este escenario, las autoridades han dispuesto rutas alternas para quienes necesiten movilizarse hacia el norte de la ciudad. Los conductores podrán desviar su recorrido por la avenida Elías Muñoz, avanzar hacia la avenida Carlos Luis Plaza Dañín en dirección al Policentro y luego continuar por arterias como la Miguel H. Alcívar o la Francisco de Orellana, hasta retomar la avenida de las Américas a través de la avenida Joaquín Orrantia.

De acuerdo con la ATM, la instalación de esta infraestructura busca mejorar la seguridad de los peatones y optimizar el acceso a la Troncal 2 del sistema Metrovía, una de las más utilizadas en la ciudad. Además, como parte del reordenamiento vial en la zona, días antes se habilitó un retorno en U sobre la avenida Plaza Dañín y se reubicaron elementos urbanos para facilitar la circulación en sentido norte–sur.

La avenida de Las Américas es una de las arterias más transitadas del norte.FREDDY RODRÍGUEZ

Incomodidad ciudadana ante constantes cambios

Otros usuarios advierten que, aunque los trabajos se realicen en horario nocturno, el impacto se siente desde antes. “El tráfico se complica incluso horas previas porque la gente busca rutas alternas. Esto termina afectando a todos”, señaló María Fernanda Cárdenas, quien se moviliza desde el norte hacia el centro.

También hay quienes consideran que falta mayor planificación en la comunicación de estos cierres. “Deberían avisar con más anticipación y señalizar mejor las rutas alternas. A veces uno se entera cuando ya está en medio del tráfico”, expresó Javier Molina, residente del sector de La Atarazana.

El nuevo cierre en la avenida de las Américas vuelve a poner sobre la mesa el desafío que enfrenta Guayaquil en materia de movilidad urbana.