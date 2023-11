Hasta el pasado abril, la actriz y competidora de 'Soy el mejor', la manabita Adriana Bowen (35), fue pareja del actor y director Ricardo Velástegui. Se separó tras diez años de casados, todavía no está divorciada. Tienen dos hijos Doménika (10) y Santino (5). Se la ha vinculado sentimentalmente con uno de sus compañeros del reality de TC, el peruano Lue Mansilla. Aunque no acostumbra a abrir su corazón tan fácilmente, en esta ocasión lo hizo para EXPRESIONES.

Cecilia Cascante: "Martín está siguiendo las indicaciones del doctor" Leer más

Empezó en la telenovela 'Kandela', luego vinieron 'Fanatikda', 'Combate' y 'La Trinity'. Además, ha participado en algunas obras de teatro. Siempre supo que quería ser actriz, desde niña se vio frente a una cámara o en un escenario.

¿Inició un romance con Lue Mansilla?

Es lo que se dice en redes sociales (risas).

¿Cuál es la verdad? Se los ha visto más de una vez juntos.

Solo es mi amigo, cuando una mujer está soltera la quieren involucrar con cualquier persona. No están acostumbrados a verme con personas externas a mi familia. No lo he mirado con otros ojos, es guapísimo, nadie se lo quita. Lo conocí en 'Soy el mejor'. Estoy transitando por demasiadas emociones, no estoy lista para otra relación.

¿Por qué terminó el matrimonio?

Pasaron muchas situaciones, son catorce años juntos, diez de casados, cuatro de novios. Por la salud de los dos tomamos la decisión, no fue tomada a la ligera. Ya no estábamos en la misma línea, el hilo se hizo muy fino. Para estar tranquilos porque venimos a la vida a ser felices, no debemos esperar a odiarnos para dar ese paso, no tiene que ser así. Terminamos en los mejores términos, con dos hijos maravillosos. Las personas cambiamos y en diferentes sentidos. No soy la misma Adriana que era a los 21 años. Me quedo con los bonitos recuerdos.

¿Se imaginó alguna vez dar este paso?

Jamás. Todavía me cuesta asimilar la soltería. A veces creo que me ven como carne en palito. (Risas).

Isaac Delgado: La vida sigue sin Úrsula Leer más

¿Cómo es eso?

Los hombres son morbosos, creen que porque estoy soltera soy un blanco fácil. Cuesta adaptarse.

Los niños siempre son los más afectados con la separación de sus padres. ¿Cómo lo tomaron?

Realmente cuando tomamos la decisión con Ricky hablamos con nuestra hija mayor. Hemos estado con ellos. A veces desayunamos juntos los cuatro, mantenemos contacto por los niños.

¿Todavía lo ama?

Como el padre de mis hijos.

¿Él tiene fama de bandido, infiel?

(Risas) No lo sé.

Niega su relación con Lue Mansilla. Cortesía

Si usted no lo sabe, ¿quién?

De Ricky siempre diré que es el mejor hombre, es con lo que me quedo, para mí es un hombre maravilloso que estuvo conmigo 14 años, no es cualquier persona. Nunca diré algo malo.

¿Y usted fue infiel porque en el medio en que se desenvuelve existen muchas tentaciones?

No en mi caso. No depende de la carrera, sino de las personas, lo que cada quien permite. Estar con alguien es una decisión.

¿Ha perdonado infidelidades?

Las he perdonado, pero es duro retomar una relación luego de aquello, pero si decidimos quedarnos, sabemos en lo que nos metemos. Nosotros mismos estamos pasando la página y aceptando todo lo que viene. Debemos trabajarlo y nuestras parejas ayudarnos a superarlo. De ahora en adelante no permitiré que me mientan ni que me hagan perder el tiempo.

Tras esta experiencia, ¿qué espera de una relación?

Que me mimen mucho, ser muy consentida, que me amen y amen a mis hijos. Me considero una buena madre y creo que sería una buena mamá postiza si me toca alguien con niños.

¿Ya están en los trámites de divorcio?

No hemos hecho todavía los trámites. Hemos estado enfocados en estabilizarnos económicamente y en la nueva vida. No ha sido una prioridad, un divorcio es caro.

(Te invitamos a leer: Diego Spotorno sobre video viral en centro comercial: "Solo era una campaña")

¿Él ya tiene a otra persona en su vida?

No lo sé, ni pregunto.

¿Algunas de sus amistades comentan que está con otra actriz?

No me consta y prefiero no tocar ese tema porque no es mi vida.

Usted era muy amiga de Mare Cevallos.

Ya no. Entiendo que se enojó conmigo porque me organizaron una fiesta sorpresa por mi cumpleaños y no la invitaron. Cada quien es responsable de lo que hace con su vida, vivo en paz.

¿Lo peor que le ha hecho una pareja?

Los novios que tuve me han puesto los cachos. He sentido que se me va el alma cuando ha pasado, me han dejado un hueco gigantesco. No hay dolor que sea para siempre, las heridas de combate de la vida nos hacen más fuertes. Muchas veces lo que antes dolía deja de doler.

Ahora que han tomado caminos diferentes, ¿trabajaría con él de nuevo?

Me ha dirigido algunas veces, nos peleábamos mucho cuando lo hacía (risas). No tengo problema en actuar juntos, en que me dirija, hacer contenido o fotos juntos porque es mi amigo. Estará en mi vida siempre.

¿Cómo evalúa el 2023?

No estoy acostumbrada a exponer mi vida personal. Ha sido un año muy fuerte, de emociones revueltas, de estar expuesta a tantos comentarios horribles, muchos hablan sin saber cómo son las situaciones. He pasado noches llorando. El 2023 ha sido un año de enseñanzas a todo nivel. Dejé de estar casada a estar separada. Creo que fue un sacudón en mi vida.

¿Era necesario?

Lo era porque necesitaba estar en paz y feliz.

¿Cómo quemará el año que se va?

Creo que haré un año viejo mío, dicen que trae suerte, para que en 2024 llueva el dinero y venga cargado de empleo y amor. Obvio que quiero tener un novio.

¿Ve 'Desafío a la fama'?

(Risas). No, a esa hora estoy dormida o compartiendo con mis hijos. Ahí están conocidas como Carolina Jaume y Emma Guerrero.

¿Se ve como la ganadora de 'Soy el mejor'?

Me estoy preparando físicamente, siento que estoy lista. Quiero llegar a la final y dar guerra (risas).

Después del reality, ¿qué tiene previsto hacer, ya que no todo es baile?

Tengo proyectos en el teatro, lo que la vida me depare. Lo que se refiere a los dramatizados están detenidos, ojalá pronto vuelvan porque los extraño. Estamos preparando una obra con Scarlett Córdova y Doménica Menessini. Tal vez se estrene en enero o febrero, recién estamos en la lectura de textos.

Si le dijeran que se defina con un género musical, ¿cuál sería?

Con la bachata. La amo, mi infancia y mi adolescencia fueron bachateras. Para la salsa tengo dos pies izquierdos.

Usted tomó la decisión de operarse para perder peso. Muchos opinan que no era necesario.

Estaba desesperada. Hace tres años cuando ingresé al quirófano pesaba 195 libras, ahora mi peso es 138. Puro músculo, antes era grasa. Como lo que quiero y a cada rato, pero en cantidades pequeñas. Le doy prioridad a las proteínas. Las náuseas solo se producen cuando ingresas al cuerpo más comida de lo que necesitas.

Espera ser la ganadora de ´Soy el mejor'. Cortesía

¿Qué le hizo subir de peso?

Creo que los dos embarazos. En el último se me complicó mucho bajar, tomé pastillas, fui a parar a la clínica, me hice reducción de mamas, lipo y todo aquello. La operación fue fallida, perdí una parte de un pecho, tuvieron que sacar piel de otro lado. En enero de este año me reconstruyeron lo afectado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!