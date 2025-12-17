Cómo evitar estafas en cajeros: Consejos de seguridad para cobrar el décimo tercero

En temporada de cobro del décimo, lo cajeros se convierten en puntos para estafas

En diciembre los robos y estafas son populares debido al cobro del décimo.

El pago del décimo tercer sueldo en Ecuador coincide con una época de alto movimiento económico y gran afluencia en los cajeros automáticos. Este escenario es aprovechado por delincuentes que buscan robar información bancaria o engañar a los usuarios mediante diversas modalidades de fraude. Entre las más comunes se encuentran el skimming, la clonación de tarjetas y las estafas de “ayuda falsa”.

Skimming y clonación de tarjetas: cómo operan

El skimming es una técnica de fraude que consiste en instalar dispositivos llamados 'skimmers' en los cajeros automáticos para copiar la información de la banda magnética de las tarjetas. Estos aparatos suelen colocarse en la ranura donde se inserta la tarjeta y pueden pasar desapercibidos para el usuario.

Una vez obtenidos los datos, los delincuentes clonan la tarjeta y acceden a las cuentas bancarias de la víctima. En algunos casos, también instalan cámaras ocultas o teclados falsos para capturar el número PIN.

En el skimming los ladrones usan dispositivos para robar la información de la tarjeta al momento de sacar dinero. CANVA

Para evitar caer en estas trampas las personas pueden hacer lo siguiente:

Revisar la ranura del cajero antes de insertar la tarjeta. Si se nota algún accesorio extraño, no usarlo.

Cubrir el teclado con la mano al digitar el PIN.

Preferir cajeros ubicados en lugares seguros y con vigilancia.

Revisar periódicamente los movimientos bancarios para detectar transacciones sospechosas.

Estafas de “ayuda falsa” y manipulación psicológica

Otra de las modalidades de estafa más comunes es la "ayuda falsa". El delincuente se acerca a la persona, especialmente a las de tercera edad, con la excusa de ofrecer asistencia cuando parece confundida o el cajero presenta algún inconveniente. En ese momento, aprovecha para observar el PIN, cambiar la tarjeta o distraer a la víctima.

También existen casos de engaños con billetes falsos o supuestas fallas en el cajero, donde el estafador convence al usuario de repetir la operación y logra quedarse con parte del dinero.

Para evitar caer en esto las personas puedes hacer lo siguiente:

Nunca aceptar ayuda de desconocidos en un cajero.

Evitar conversar con extraños mientras se realiza la transacción.

Si el cajero presenta fallas, acudir directamente al banco y no confiar en terceros.

Sacapintas: una amenaza en la salida del cajero

Además de las estafas tecnológicas como el skimming o la clonación de tarjetas, existe un riesgo físico que preocupa especialmente en épocas de pago del décimo tercero: los sacapintas. Este término se utiliza para describir a los delincuentes que vigilan las afueras de bancos y cajeros automáticos, identifican a las personas que retiran grandes sumas de dinero y las siguen para asaltarlas en la vía pública.

Los sacapintas trabajan en grupo y buscan a personas afuera de los bancos para robar dinero. CANVA

La modalidad es sencilla pero peligrosa: los sacapintas suelen trabajar en grupos, observan a los clientes desde motocicletas o vehículos y esperan el momento oportuno para interceptarlos. Muchas veces actúan con violencia, lo que convierte este delito en una amenaza directa contra la integridad física de las víctimas.

Estos son algunos consejos para evitar ser víctima de sacapintas:

Evitar retirar grandes cantidades de dinero en efectivo; preferir transferencias electrónicas o cheques.

Si el retiro es inevitable, hacerlo acompañado y utilizar transporte seguro.

No comentar en público sobre el dinero retirado ni mostrarlo al salir del banco.

Solicitar acompañamiento policial en casos de retiros de montos elevados, un servicio que algunas entidades ofrecen en coordinación con la Policía Nacional.

Estar atentos a personas sospechosas en motocicletas o vehículos cerca de las agencias bancarias.

Recomendaciones generales para cobrar el décimo de manera segura

El cobro del décimo tercero es un momento esperado por miles de trabajadores, pero también una oportunidad para los delincuentes. Por ello, es fundamental planificar el retiro con anticipación, hacerlo en horarios de menor afluencia y preferir cajeros ubicados dentro de centros comerciales, agencias bancarias o lugares con vigilancia. Además, se recomienda evitar retirar grandes sumas de dinero en una sola transacción y, de ser necesario, hacerlo acompañado para mayor seguridad.

Nunca se debe contar billetes en público ni mostrar el dinero al salir del cajero. También es aconsejable guardar el efectivo de inmediato y no distraerse con el celular mientras se realiza la operación. En paralelo, el uso de medios digitales como transferencias electrónicas, pagos en línea o billeteras móviles puede reducir significativamente el manejo de efectivo y minimizar riesgos

Finalmente, es recomendable activar alertas bancarias en el celular para recibir notificaciones de cada movimiento en la cuenta. Revisar periódicamente los estados de cuenta ayuda a detectar transacciones sospechosas y actuar rápidamente. Si el cajero presenta fallas o se observa algún dispositivo extraño, lo más seguro es suspender la operación y acudir directamente a la entidad bancaria.

