Décimo tercer sueldo Ecuador: Todo sobre su pago, plazos y requisitos para recibirlo

Descubre todo sobre el décimo tercer sueldo en Ecuador 2025: fechas de pago, cómo calcularlo, requisitos y opciones de cobro

Empleados del sector público y privado tienen derecho a cobrar su décimo tercer sueldo.

Llegó la época del año que muchos esperan: el décimo tercer sueldo en Ecuador, ese famoso “bono navideño” que cae como anillo al dedo para cerrar el año con un poco más de tranquilidad económica. Pero, ¿sabes realmente cómo se calcula, cuándo te lo pagan y quién tiene derecho a recibirlo? Aquí te lo contamos de manera clara y sin rodeos.

¿Qué es el décimo tercer sueldo?

El décimo tercer sueldo es un pago extra que reciben todos los trabajadores en relación de dependencia, ya sea del sector público o privado. Es un derecho que sirve para darle un respiro al bolsillo antes de Navidad.

No importa si trabajas en oficina, tienda o agencia estatal: mientras tengas relación laboral, este bono te corresponde.

Fechas clave: ¿Cuándo pagan el décimo tercer sueldo en 2025?

La ley dice que debe pagarse máximo hasta el 24 de diciembre, pero normalmente se entrega antes del 15 de diciembre para que alcance para los gastos navideños.

Este año, el presidente Daniel Noboa anunció que los funcionarios públicos de la Función Ejecutiva recibieran su bono navideño el 14 de noviembre. Los municipios y prefecturas pueden pagar antes si tienen dinero disponible, pero no están obligados.

Así que, si trabajas en el sector público, ya tuviste que haberlo recibido. Y si eres del privado, revisa con tu empresa cuándo harán el depósito.

El uso del décimo tercer sueldo suele destinarse para compras o ahorros. CANVA

Opciones de pago: ¿Acumulado o mensualizado?

Tienes dos formas de recibir tu décimo tercer sueldo:

Acumulado: Un solo pago al final del año. La mayoría lo prefiere, porque sirve para hacer compras grandes o pagar deudas.

Mensualizado: Se divide en partes y llega en pequeñas cuotas durante el año. Suma lo mismo al final, pero no tienes todo el dinero de golpe.

Cómo calcular tu bono navideño

El cálculo es más sencillo de lo que parece:

Suma todos los pagos que recibiste durante el año: salario, horas extras, comisiones, bonos… Divide ese total entre 12 meses. Si trabajaste menos de un año, tu décimo tercer sueldo será proporcional. Por ejemplo, si solo trabajaste 6 meses, recibirás la mitad del bono.

¿Qué pasa si no te pagan a tiempo?

Si tu empleador se retrasa, puede recibir multas. Y tú, como trabajador, puedes presentar una queja en el Ministerio de Trabajo, que revisará tu caso y tomará medidas.

