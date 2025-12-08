Nuevos riesgos del phishing bancario en Ecuador: 3 técnicas para evitarlos

El phishing bancario en Ecuador se ha sofisticado con nuevas modalidades que ponen en riesgo a los usuarios

El phishing es una de las modalidades más populares de estafa debido a las herramientas tecnológicas.

El phishing bancario sigue siendo una de las principales amenazas digitales en Ecuador. En 2025, la Superintendencia de Bancos ha identificado un incremento en los intentos de fraude electrónico, especialmente a través de correos falsos, mensajes instantáneos y páginas web que imitan a instituciones financieras.

¿Qué es el phishing?

El phishing es una técnica de fraude digital basada en la suplantación de identidad. Los delincuentes se hacen pasar por instituciones legítimas —como bancos, aseguradoras o incluso organismos públicos— para engañar a los usuarios y obtener información confidencial, como contraseñas, números de tarjetas o datos personales.

Generalmente, el ataque se realiza mediante correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o páginas web falsas que imitan la apariencia de las entidades reales. El objetivo es que la víctima entregue voluntariamente sus credenciales, creyendo que está interactuando con su banco o con un servicio oficial.

En el phishing los estafadores pueden usar correos, mensajes o llamadas para robar los datos. CANVA

Modalidades más frecuentes de phishing

Los expertos en ciberseguridad advierten que el phishing ha evolucionado hacia formas más sofisticadas. Entre las más comunes se encuentran:

Phishing híbrido con QR y voz sintética: Los delincuentes envían códigos QR falsos que redirigen a páginas fraudulentas, combinados con llamadas automatizadas que imitan voces humanas para generar confianza.

Deepfakes aplicados a fraudes bancarios: En Ecuador se han detectado intentos de utilizar videos o audios falsificados con inteligencia artificial para suplantar a funcionarios de bancos y convencer a los usuarios de entregar información.

Malware móvil y enlaces en mensajería instantánea: Los atacantes aprovechan la popularidad de WhatsApp y Telegram para distribuir enlaces maliciosos que instalan programas espía en los dispositivos.

Técnicas para evitar caer en el phishing

Los ciberdelincuentes buscan principalmente credenciales de acceso a cuentas de correo y redes sociales, así como información bancaria y números de tarjetas de crédito. También intentan obtener documentos personales y datos de identidad, además de códigos de autenticación de dos factores, con el fin de vulnerar la seguridad de los usuarios y acceder a información sensible.

Para evitar esto se recomienda:

Verificación de fuentes oficiales. Antes de ingresar datos personales o bancarios, los usuarios deben comprobar que la página web o aplicación pertenece a una entidad registrada en el SOCE o en los listados oficiales de la Superintendencia. Autenticación multifactor (MFA). Activar sistemas de doble verificación, como códigos enviados al celular o aplicaciones de seguridad, dificulta que los delincuentes accedan a las cuentas incluso si obtienen las contraseñas. Educación digital constante. Los bancos y organismos de control insisten en que los usuarios deben capacitarse en reconocer señales de fraude: correos con errores ortográficos, enlaces sospechosos, solicitudes urgentes de información o mensajes que prometen beneficios económicos inmediatos.

La tendencia a realizar más transacciones digitales, sumada a la falta de precaución, convierte al phishing en un riesgo cotidiano. La clave está en combinar tecnología avanzada, regulación efectiva y educación ciudadana para enfrentar este fenómeno.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!