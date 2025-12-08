Décimo tercer sueldo: pagar deudas, ahorrar o invertir, ¿qué conviene más?

El décimo tercer sueldo, beneficio obligatorio para todos los trabajadores bajo relación de dependencia en Ecuador, se ha convertido en uno de los ingresos más esperados de diciembre. Este pago, cuya base legal se remonta a 1962, corresponde a la doceava parte de las remuneraciones percibidas entre diciembre del año anterior y noviembre del actual, y debe ser cancelado hasta el 24 de diciembre. Aunque la tradición es destinarlo a gastos festivos, especialistas financieros coinciden en que puede representar una oportunidad estratégica para iniciar o fortalecer la estabilidad económica de las familias.

¿Cuáles son las principales recomendaciones?

De acuerdo con entidades financieras, una de las alternativas más recomendadas es destinar parte del bono para la creación de un fondo de emergencia. Este ahorro, que debería cubrir entre tres y seis meses de gastos básicos, protege al trabajador frente a imprevistos como enfermedades, pérdida del empleo o reparaciones del hogar. Los bancos también aconsejan separar este dinero en una cuenta sin tarjeta asociada para evitar retiros impulsivos y permitir que genere intereses, aunque modestos.

Otra opción que, según el economista Hernán Cevallos, ofrece un rendimiento incluso mayor que algunos instrumentos de inversión es "la cancelación de deudas con altos intereses, especialmente tarjetas de crédito. Liquidarlas con el décimo representa un ahorro significativo en pagos futuros, ya que las tasas de interés en este tipo de productos suelen ser elevadas", asegura a este Diario. El experto destaca que, antes de pensar en inversiones a largo plazo, lo más conveniente es liberarse de obligaciones costosas que restan liquidez mensual.

Una clave: Tener pólizas de seguro a largo plazo

Para quienes ya cuentan con un fondo de emergencia y no mantienen deudas, las pólizas de plazo fijo continúan siendo una alternativa segura. María José Gavilanes, experta en finanzas internacionales, este instrumento por su bajo riesgo y por ofrecer rendimientos superiores a una cuenta de ahorro tradicional.

"También es posible destinar una parte del décimo a educación, cursos de capacitación o pequeños emprendimientos, opciones que, aunque no generan un retorno inmediato, pueden aumentar el potencial de ingresos en el futuro", alega.

En conclusión, sí vale la pena ahorrar o invertir el décimo tercer sueldo, siempre que exista una planificación clara. Los economistas coinciden en que utilizar este dinero como un simple complemento para gastos navideños puede comprometer la economía familiar en los primeros meses del año. En cambio, verlo como una herramienta de crecimiento patrimonial permite transformar un ingreso puntual en estabilidad, tranquilidad y oportunidades a largo plazo. Dejar atrás la idea de “dinero extra” y convertirlo en un motor financiero es, según los especialistas consultados por EXPRESO, la decisión más inteligente para cerrar el año.

