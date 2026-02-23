Inamhi alerta lluvias y tormentas eléctricas en Ecuador hasta el 25 de febrero
El Inamhi emitió una nueva advertencia por precipitaciones de intensidad variable y tormentas eléctricas
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la décimo tercera advertencia meteorológica de febrero, en la que anticipa precipitaciones de intensidad variable y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional hasta el miércoles 25 de febrero.
Según el organismo, las lluvias podrían provocar acumulación de agua en calles y carreteras, así como deslizamientos de tierra en zonas vulnerables de la Costa, Sierra y Amazonía. La alerta incluye también la posibilidad de caída de árboles y afectaciones en la infraestructura eléctrica, debido al peso del agua y la fuerza de los vientos.
Regiones más afectadas y escenarios de riesgo
El pronóstico señala que la región Litoral será una de las más impactadas, con lluvias intensas en provincias como Guayas, Esmeraldas y Manabí. En la Sierra, se esperan tormentas eléctricas en ciudades como Quito, Cuenca y Ambato, mientras que en la Amazonía las precipitaciones podrían ser persistentes y acompañadas de descargas eléctricas.
Los riesgos más relevantes incluyen:
- Deslizamientos de tierra en zonas montañosas e inestables.
- Inundaciones urbanas por acumulación de agua en calles y alcantarillados saturados.
- Cortes de energía eléctrica debido a la caída de ramas y árboles sobre cables.
- Accidentes de tránsito por visibilidad reducida y carreteras resbaladizas.
El clima por región
Región Costa
se prevé un cielo nublado en toda la franja costera, con lluvias en Esmeraldas, Santo Domingo, Guayaquil, Salinas y Santa Rosa. En Quevedo se anticipan tormentas eléctricas con chubascos durante la tarde. La temperatura oscilará entre 21,5 °C y 31 °C, con niveles de radiación ultravioleta (UV) moderados y altos.
Región Sierra
Se espera un cielo parcialmente nuboso a nublado. Las precipitaciones alcanzarán ciudades como Tulcán, Ibarra, Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda, Cuenca y Loja. Las temperaturas variarán entre 8 °C y 23 °C, mientras que los niveles de radiación UV se mantendrán entre moderados y altos.
Región Amazónica
Se pronostican cielos nublados con lluvias en Nueva Loja, El Tena, Shell Mera, Macas y Zamora. La temperatura mínima será de 18 °C y la máxima de 32,5 °C. Los niveles de radiación UV estarán entre altos y muy altos, lo que implica riesgos adicionales para la salud en caso de exposición prolongada.
Región Insular
En las islas Galápagos se anticipa un cielo parcialmente nublado a nublado, con lluvias en Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz. Las temperaturas oscilarán entre 23 °C y 31 °C, mientras que la radiación UV se mantendrá en rangos altos y muy altos.
