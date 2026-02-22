Durán sigue inundada un día después de la fuerte lluvia

En sectores como Panorama y El Recreo este domingo 22 de febrero se evidencia acumulación de agua

Un tramo de la segunda etapa de la ciudadela El Recreo, en Durán, está anegado la mañana de este domingo 22 de febrero.

Un día después de la fuerte lluvia que cayó sobre la provincia del Guayas, varios sectores de Durán continúan anegados.

Las precipitaciones, que se extendieron por más de 12 horas entre la noche del viernes 20 y sábado 21 de febrero, provocaron la acumulación de agua en calles, viviendas y locales comerciales, afectando la movilidad y las actividades cotidianas de cientos de familias.

En ciudadelas como El Recreo y Panorama, los moradores reportaron que, 24 horas después de que cesaron las intensas lluvias, aún hay tramos con acumulación de agua.

Aunque el nivel comenzó a descender en algunas zonas, todavía hay calles intransitables y vehículos que deben circular con precaución, este domingo 22 de febrero. Los habitantes señalan que el problema se agrava por el colapso de alcantarillas y la falta de un sistema de drenaje eficiente.

Inundación en Durán: El nivel del agua complica las actividades diarias

A las 10:00, el nivel del agua superaba la acera en la avenida principal de la segunda etapa de la ciudadela El Recreo. Según habitantes del sector, algunos locales seguían sin atender al público.

En varias alcantarillas se evidenció la acumulación de desechos, lo que impedía que el drenaje de las vías.

El paso para los transeúntes también tuvo complicaciones por la inundación. Con botas, algunos ciudadanos caminaban entre el agua, tratando de evitar huecos o alcantarillas sin tapa.

En la segunda etapa de El Recreo, los vecinos incluso elevaron las fundas de basura a un pequeño muro en el interior de un parque, para que no bloqueen las alcantarillas.

En la segunda etapa de El Recreo se registra acumulación de agua, la mañana de este domingo 22 de febrero. Cortesía

El sábado 21 de febrero, el Municipio de Durán indicó que la ciudad soportó precipitaciones de 194 mm, lo que equivale "a un mes de lluvias normales".

