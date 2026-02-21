Lluvias en Durán dejaron casas y calles inundadas: en estos sectores hubo problemas

Con el agua hasta las rodillas terminaron moradores de diversas zonas, tras la lluvia que se extendió por doce horas

En sectores de Durán, como El Recreo, el agua cubrió las calles. Los peatones debieron movilizarse con el riesgo de algún siniestro.

Más de 12 horas continuas de lluvias registradas desde la noche del viernes 20 de febrero hasta la madrugada y mañana de este sábado 21 dejaron múltiples sectores inundados en Durán, generando afectaciones viales, acumulación de agua y emergencias.

Las precipitaciones comenzaron durante la noche y se extendieron por varias horas, ocasionando anegaciones en zonas de Guayaquil. Situaciones similares se reportaron en Durán, donde incluso el agua ingresó a varias viviendas.

Ciudadanos reportaron inundaciones en sectores como: Panorama, El Recreo y Abel Gilbert. En estas zonas, el nivel del agua alcanzó el interior de las casas, generando preocupación entre los moradores.

Esto también complicó la actividad comercial, porque los dueños de negocios no pudieron abrir desde temprano, debido al riesgo de que el agua ingrese a los locales.

El sistema de emergencias ECU 911 publicó en su cuenta de la red social X las imágenes de cámaras de videovigilancia, que captaron las calles del sector Cerro Redondo, convertidas en ríos de lodo.

Mediante 📹 cámaras de #videovigilanciaECU911 se observa calles anegadas por lluvia en #Durán en los sectores de Cerro Redondo y El Recreo 4ta etapa.



Se coordinó con @Riesgos_Ec la atención de esta novedad.

Intensas lluvias en la costa ecuatoriana: Inamhi

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ya había advertido sobre lluvias intensas en provincias costeras, incluyendo Guayas, debido a condiciones atmosféricas propias de la temporada invernal.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) actualizó el viernes 20 de febrero el mapa nacional de alertas por la época lluviosa y declaró alerta roja en seis provincias del país, tras una evaluación del comportamiento de las precipitaciones en varias regiones.

Guayas fue ubicada en el nivel de alerta roja, junto a provincias como Carchi, Esmeraldas, Loja, Los Ríos y Pichincha.

En alerta naranja, están: Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

Mientras, el nivel de alerta más bajo (amarilla) fue para las provincias de Pastaza y Tungurahua, según la SNGR.

