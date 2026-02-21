Seis provincias en alerta roja por lluvias: COE activa protocolos de emergencia

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) actualizó el mapa nacional de alertas por la época lluviosa y declaró alerta roja en seis provincias del país.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) actualizó el viernes 20 de febrero el mapa nacional de alertas por la época lluviosa y declaró alerta roja en seis provincias del país, tras una evaluación del comportamiento de las precipitaciones en varias regiones. La medida busca reforzar la respuesta ante el incremento de emergencias registradas durante el temporal invernal.

Las provincias que pasan a alerta roja son Carchi, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos y Pichincha, consideradas actualmente como las más expuestas a inundaciones, deslizamientos y daños a infraestructura debido a la intensidad de las lluvias.

Niveles de alerta en el resto del país

Alerta Amarilla: Pastaza y Tungurahua

Alerta Naranja: Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe

Alerta Roja: Carchi, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos y Pichincha

Estas categorizaciones se basan en el monitoreo permanente de eventos asociados a lluvias y en los reportes de instituciones técnicas, incluidos los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

A LA CIUDADANÍA pic.twitter.com/l3tV8VJpPL — Gobernación del Guayas (@goberguayasec) February 21, 2026

Refuerzo de acciones y activación de COE

El Gobierno ecuatoriano reforzó este viernes su estructura de gestión de emergencias al declarar al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional en sesión permanente, en respuesta al incremento de eventos asociados a la época lluviosa que afecta a varias zonas del país. La decisión se tomó durante una plenaria efectuada en la sala de crisis del ECU 911 en Samborondón.

Según la SNGR, el COE dispuso la activación inmediata de las Mesas Técnicas y Grupos de Trabajo Nacionales para ejecutar planes de acción orientados a la respuesta frente a los efectos del temporal. El organismo señaló que los avances deberán ser reportados semanalmente a la Secretaría. (Información del comunicado oficial del COE Nacional).

Además, se ordenó la activación de los COE cantonales y provinciales, conforme a las declaratorias emitidas previamente, con el fin de fortalecer la coordinación territorial ante posibles emergencias. Esta línea de acción coincide con las disposiciones generales emitidas por el COE Nacional desde que se declaró en sesión permanente

A la ciudadanía y medios de comunicación:



➡️ Link de resolución: https://t.co/nQNlwxgmKn pic.twitter.com/klTqIYavze — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) February 21, 2026

El COE instó nuevamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a completar tareas de dragado en ríos y cuerpos hídricos bajo su jurisdicción para evitar desbordamientos, medida que también fue recomendada por el COE Nacional en documentos recientes.

