Alausí: equipos técnicos lideran acciones y mantienen evaluación tras el aluvión

Se mantiene el despliegue técnico en Alausí con evaluación, ayuda y coordinación interinstitucional

Autoridades mantienen acciones en territorio para evaluar daños, coordinar asistencia humanitaria y monitorear riesgos en las zonas afectadas.

En el segundo día posterior al aluvión en Alausí (Chimborazo), la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), en coordinación con el COE cantonal y diversas Carteras de Estado, mantiene acciones en territorio para evaluar daños, coordinar asistencia humanitaria y monitorear riesgos en las zonas afectadas.

La agenda operativa en territorio se rige por las resoluciones del COE cantonal, que ratificó la activación continua de las Mesas Técnicas con acompañamiento de la SNGR, a fin de articular capacidades en salud, infraestructura, seguridad, logística y asistencia.

Como eje técnico, equipos especializados ejecutan la Evaluación Inicial de Necesidades (EVIN): un levantamiento oficial y sistemático de afectaciones humanas, viviendas, infraestructura y servicios básicos, con el objetivo de contar con una línea base verificable para orientar la respuesta y la recuperación temprana.

En paralelo, la SNGR activa y gestiona el contingente de asistencia humanitaria requerido por el COE cantonal, priorizando la entrega de suministros hacia los sectores con mayor afectación, bajo criterios de oportunidad, trazabilidad y pertinencia.

Asimismo, se mantiene un seguimiento técnico permanente del evento: equipos en campo realizan monitoreo de laderas, verificación de puntos críticos, control de accesos y coordinación interinstitucional para prevenir riesgos adicionales y evitar reingresos inseguros a zonas comprometidas.

Las autoridades locales y los equipos de respuesta anticipan que las próximas 24 a 72 horas serán claves para consolidar el diagnóstico de daños, ajustar la matriz de necesidades y sostener la logística de ayuda mientras se estabilizan servicios esenciales.

Acciones clave en curso

Coordinación interinstitucional: Mesas Técnicas del COE en funcionamiento continuo, con articulación de la SNGR.

Evaluación de daños (EVIN): Levantamiento oficial de afectaciones humanas, viviendas, infraestructura y servicios básicos.

Asistencia humanitaria: Activación del contingente para atender a la población afectada según prioridades definidas.

Seguimiento técnico: Monitoreo permanente del evento y coordinación en territorio con instituciones de respuesta.

Próximos pasos

Consolidar el informe EVIN para dimensionar necesidades por sector.

Ajustar el plan de respuesta con base en la evidencia recolectada.

Mantener alertas preventivas y comunicación de riesgos a la población.

