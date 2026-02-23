Nueva York enfrenta severa tormenta invernal: lo que está pasando este 23 de febrero

Millones de neoyorquinos permanecen en sus hogares tras la prohibición de circulación no esencial

Millones de personas en Nueva York permanecen en sus hogares tras la entrada en vigor de una prohibición total de circulación no esencial.

Este lunes 23 de febrero, millones de personas en Nueva York permanecen en sus hogares tras la entrada en vigor de una prohibición total de circulación no esencial. La medida fue implementada por las autoridades ante el avance de una severa tormenta invernal que afecta al noreste de Estados Unidos, con intensas nevadas, ráfagas de viento y condiciones de ventisca que motivaron la declaración de emergencia y la suspensión de actividades públicas y privadas en toda la ciudad.

RELACIONADAS Aeropuerto JFK cierra operaciones y cancela rutas hacia Guayaquil y Quito

La noche del domingo, las autoridades enviaron alertas de emergencia a los teléfonos móviles de los residentes para informar sobre la prohibición de circular por las calles debido a la presencia de una ventisca peligrosa. Otros estados del corredor atlántico también adoptaron restricciones similares.

Pronóstico y acumulaciones de nieve

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, el sistema se desplazó desde el sur hacia el norte durante el domingo y extendió advertencias de ventisca desde Maryland hasta Maine. Se prevén acumulaciones de entre 30 y 60 centímetros en amplias zonas, con visibilidad reducida por la combinación de nieve intensa y ráfagas de viento.

Miles de hogares y empresas permanecen sin electricidad en el noreste de Estados Unidos. efe

Los registros de acumulación hasta el momento muestran cifras significativas:

Nueva York (ciudad): Bronx 45,5 cm, Brooklyn 44,2 cm, Central Park 38,4 cm, LaGuardia 38,4 cm, Staten Island 35,6 cm.

Connecticut: Bridgeport 40,6 cm, Ridgefield 36,8 cm, Norwalk 35,6 cm, New Canaan 31 cm, New Fairfield 30,5 cm.

Nueva Jersey: Freehold 61,5 cm, Perth Amboy 50,8 cm, Chatham 50,8 cm, Newark 46,5 cm, Westfield 45,7 cm.

Estado de Nueva York: Quogue 59,7 cm, Islip 57,2 cm, Montauk 57,2 cm, Orient 55,9 cm, Islandia 52,8 cm.

Transporte público y servicios afectados

A pesar de las intensas nevadas, el metro de Nueva York continúa operando. Según la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), todas las líneas funcionan con normalidad, salvo el ramal que conecta a los Rockaways, cuya conexión se encuentra interrumpida de forma temporal.

Algunas líneas que habitualmente circulan en modalidad exprés lo hacen únicamente por vías locales, y el servicio presenta frecuencias reducidas debido a la presencia de equipos de limpieza de nieve en los rieles. La Staten Island Railway experimenta demoras significativas. La red de autobuses también sigue en funcionamiento, aunque con desvíos en algunos recorridos.

Tormenta en Nueva York: derechos y límites de compensación para viajeros Leer más

En paralelo, miles de hogares y empresas permanecen sin electricidad en el noreste de Estados Unidos. Según PowerOutage.us, los estados más afectados son Massachusetts (224.617 usuarios), Nueva Jersey (137.608), Nueva York (17.440), Delaware (75.210), Maryland (29.553) y Rhode Island (42.204). La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, pidió a la población “prepararse ante posibles cortes de luz cargando los dispositivos y teniendo linternas y baterías a mano”.

Nuevas alertas para la semana

Aunque la tormenta actual ha dejado graves afectaciones, el noreste de Estados Unidos enfrentará nuevas posibilidades de nieve en los próximos días. Según AccuWeather, un primer frente conocido como “clipper” cruzará la región entre el martes 24 y el miércoles 25 de febrero, dejando nieve y lluvia en ciudades como Washington, D.C., Filadelfia y Nueva York.

RELACIONADAS Alcalde de Nueva York prohíbe viajes por Nueva York por tormenta de nieve histórica

Hacia el final de la semana se espera otra tormenta que traerá condiciones invernales a gran parte del noreste, con nieve al norte de la trayectoria y una franja de aguanieve o lluvia helada en la zona de transición. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que aún existe incertidumbre sobre el recorrido de este segundo sistema, previsto para el jueves 26.

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!