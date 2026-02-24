Federación Indígena del Azuay se suma a la revocatoria de mandato de Daniel Noboa

La iniciativa es impulsada por varias organizaciones sociales. La revocatoria es un recurso reconocido en la Constitución

La Federaciones n Indigena del Azuay anunció que se sumará al proceso de revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa.

La Federación de Organizaciones Indígenas de Azuay (FOA) se sumará a la iniciativa de revocatoria de mandato en contra del presidente Daniel Noboa.

Así lo aseguró Yaku Pérez, representante legal de la FOA, durante una rueda de prensa realizada el lunes, 23 de febrero de 2026, en el Complejo Judicial de Cuenca.

El activista aseguró que "el Presidente de la República está haciendo todos los méritos para dar paso a una revocatoria" tildándolo de no respetar la división de poderes del Estado. "Para él (Daniel Noboa) no hay constitución, no hay seguridad política, no hay división de poderes. Todo el que no está de acuerdo políticamente con él hay que apresarlo, hay que judicializarlo", dijo Pérez.

Además, los activistas sociales señalaron que Noboa no ha permanecido al frente del Gobierno en la mayor parte del tiempo, desde que asumió el poder. "Ecuador camina sin rumbo, sin horizonte. Sería una irresponsabilidad esperar tres años más", sostuvieron los activistas.

Quiénes impulsan la revocatoria

Otra organización que anunció que se suma a la revocatoria fue la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC).

Marcelo Ushiña, representante de la FENOC, anunció el apoyo a la revocatoria de mandato contra Daniel Noboa: "hoy empieza la lucha contra la oligarquía. No puede ser que no tengamos medicina, que no tengamos salud, educación, y el presidente se encuentra de paseo en otros países".

Y en la misma línea se encuentra la Alianza Nacional por el Rescate del Ecuador, el movimiento Pachakutik y actores políticos como Leonidas Iza, presidente de la Ecuarunari, son algunas otras organizaciones y actores que apoyarán la revocatoria del mandato contra Noboa.

En este contexto, la Alianza Nacional por el Rescate del Ecuador recibió del Consejo Nacional Electoral (CNE) una copia certificada del plan de gobierno presentado para el período 2025-2029 y prevé pedir en mayo los formularios oficiales para continuar el trámite.

La iniciativa se ampara en el artículo 105 de la Constitución, que establece que la revocatoria puede activarse tras el primer año de gestión y con el respaldo del 10 % del padrón electoral.

