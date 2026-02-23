Organizaciones campesinas se suman a la revocatoria del mandato contra Daniel Noboa

La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC) anunció este lunes 23 de febrero de 2026 su adhesión a los pedidos de revocatoria del mandato en contra del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, por un supuesto incumplimiento de su plan de trabajo.

Marcelo Ushiña, representante de la FENOC, anunció el apoyo a la revocatoria de mandato contra Daniel Noboa: "hoy empieza la lucha contra la oligarquía. No puede ser que no tengamos medicina, que no tengamos salud, educación, y el presidente se encuentra de paseo en otros países".

Daniel Noboa ha incumplido su plan de trabajo, según organización

De acuerdo con Ushiña, la adhesión de la FENOC a la revocatoria del mandato se debe a que el presidente Daniel Noboa ha incumplido su plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones de 2025.

"Las organizaciones sociales y civiles tienen la obligación de velar por el sector vulnerable. Es por eso que la FENOC, que va a cumplir 60 años, nos pronunciamos en la revocatoria del mandato", comentó el representante de las organizaciones campesinas.

Ushiña nombró incumplimientos como el aumento del IVA al 15 %, cuando en campaña electoral descartó una posible subida de impuestos. De igual forma, cuestionó la falta de medicina y equipos médicos, así como la crisis de inseguridad que azota al país.

Daniel Noboa fue reelecto presidente en 2025. Foto: Leonardo Velasco/ Expreso.

Más apoyo a la revocatoria del mandato contra Daniel Noboa

Además de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC), otras agrupaciones sociales y políticas han expresado su intención de apoyar la revocatoria del mandato contra el presidente Daniel Noboa.

La Alianza Nacional por el Rescate del Ecuador, el movimiento Pachakutik y actores políticos como Leonidas Iza, presidente de la Ecuarunari, son algunas otras organizaciones y actores que apoyarán la revocatoria del mandato contra Noboa.

¿Qué es la revocatoria del mandato?

La revocatoria del mandato es una herramienta que consta en el artículo 105 de la Constitución del Ecuador y que puede ser únicamente empleada por los ecuatorianos que estén en el goce de sus derechos políticos. Además, contempla dos requisitos fundamentales:

Que la solicitud de revocatoria del mandato sea presentada después del primer y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada

Que la solicitud de revocatoria del mandato esté respaldada de un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral

De acuerdo con el artículo 105 de la Constitución del Ecuador, la solicitud de revocatoria del mandato debe estar respaldada por un número no inferior al 15 % de los inscritos en el registro electoral. Tomando en cuenta que para las elecciones presidenciales de 2025 se contó con un padrón electoral de 13,7 millones de personas, para la revocatoria del mandato de Daniel Noboa se requerirían aproximadamente 2,1 millones de firmas.

