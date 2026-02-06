Juez Geovanny Freire queda a cargo del caso Villavicencio y confirma audiencia clave

La vinculación de los presuntos cabecillas de Los Lobos se mantiene para el 10 de febrero

Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, entregó este 24 de noviembre de 2025 una carta al presidente Daniel Noboa.

El juez penal Geovanny Freire asumió formalmente el conocimiento del proceso conocido como Magnicidio FV, tras la recusación aceptada contra la jueza Daniela Ayala.

La decisión consta en una providencia judicial emitida este viernes 6 de febrero de 2026. En ese documento, Freire avocó conocimiento de la causa desde la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, en el norte de Quito.

El magistrado notificó a todas las partes procesales que continuará al frente del expediente y ratificó las actuaciones previamente convocadas. Entre ellas, confirmó la audiencia de vinculación contra tres presuntos líderes de la organización criminal Los Lobos que se realizará el lunes 10 de febrero de 2026, a las 08:30.

Una vinculación que se ha dilatado desde diciembre

El proceso investiga a los presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, en Quito. La Fiscalía sigue la causa bajo la figura penal de sicariato.

Freire no es ajeno al expediente. En una fase anterior intervino en el mismo caso y ordenó el diferimiento de una audiencia de vinculación contra. Esa resolución generó cuestionamientos públicos, debido a que los fundamentos expuestos no quedaron claramente detallados en el auto judicial.

La salida de la jueza Daniela Ayala del proceso se produjo luego de varios pedidos de excusa y recusación, impulsados por las hijas de Villavicencio y por cuestionamientos sobre su imparcialidad.

Con el cambio de juez, el caso entra en una nueva etapa decisiva, marcada por la expectativa en torno a la vinculación de los señalados como autores intelectuales del crimen.

