Quito despide a Rodrigo Borja en el Centro Cultural Itchimbía

El féretro del expresidente arribó al lugar pasadas las 16:00 de este viernes 19 de diciembre

Pasadas las 16:00 de este 19 de Diciembre de 2025, el féretro del expresidente Rodrigo Borja arribó al Centro Cultural Itchimbía, en el centro norte de Quito, donde se desarrolló un homenaje póstumo en su memoria. Borja falleció el 18 de diciembre de 2025.

Al lugar acudieron familiares, amigos y diversas personalidades de la política ecuatoriana para despedirse del exmandatario, quien gobernó el país entre 1988 y 1992 y fue fundador del partido Izquierda Democrática.

Durante el acto, Wilma Andrade, expresidenta de la Izquierda Democrática, destacó el legado político y ético de Borja. Señaló que fue “un símbolo de la institucionalidad pública” y un defensor incansable de los derechos humanos. “Es un referente para las nuevas generaciones que hoy están alejadas de la política, para que vean que hubo un hombre honrado que gobernó el país y ese es el ejemplo que nos dejó”, afirmó.

Andrade recordó además que Borja fundó un partido “con ambiciones de cambio”, lo que, dijo, “sembró una semilla” en la vida política nacional. “Guio a miles de jóvenes sobre un ideal de justicia social con libertad”, agregó.

Personas despiden a Rodrigo Borja en Quito. Karina Defas

Al homenaje también asistió Ana Lucía Mosquera, militante de la Izquierda Democrática en sus inicios, quien evocó la gestión del exmandatario y su liderazgo. “Hizo muchas obras en el país y fue un gran líder”, señaló.

Cuatro granaderos de Tarqui custodiaban el féretro del expresidente, que estaba cubierto por la bandera del Ecuador.

Rodrigo Borja Cevallos, que fue presidente de la República entre 1988 y 1992, murió a los 90 años el 18 de diciembre de 2025. Su carrera política comenzó en 1960 y llegó a la Presidencia de Ecuador en 1988 de la mano de la Izquierda Democrática (ID).

Los detalles de su deceso no se han hecho públicos por parte de sus familiares.

Homenaje a Rodrigo Borja

El día de la muerte de Borja, el presidente, Daniel Noboa, emitió el Decreto Ejecutivo Nº 260 en el que se establece tres días de duelo nacional por el fallecimiento del expresidente Rodrigo Borja Cevallos, ocurrido en Quito a los 90 años.

El decreto dispone que los días 19, 20 y 21 de diciembre la Bandera Nacional permanezca izada a media asta en todos los edificios públicos, tanto civiles como militares. Además, se ordenó coordinar un funeral de Estado en homenaje al exmandatario, con la participación de los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y del Interior.

