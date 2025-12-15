¿Cuántos pares de zapatos y ropa nueva puedo traer de otro país, según el Senae?

El Senae permite el ingreso de ciertos objetos con tal de que cumplan las condiciones del listado aprobado

El Senae a establecido controles más estrictos para los artículos personales que las personas pueden traer.

Uno de los temas más consultados por los viajeros es cuántos pares de zapatos o prendas nuevas pueden ingresar al país sin pagar impuestos. El SENAE establece que tanto la ropa como el calzado se consideran efectos personales del viajero, por lo que pueden ingresar libremente siempre que correspondan a cantidades razonables para uso personal o familiar. No existe un número fijo de pares de zapatos o prendas nuevas en la normativa, pero la clave está en que el volumen no sugiera fines comerciales

En la práctica, traer tres o cuatro pares de zapatos nuevos y varias prendas es aceptable, mientras que ingresar decenas de pares idénticos o grandes volúmenes de ropa puede ser considerado importación comercial. En ese caso, los bienes se vuelven tributables y se suman a la base imponible de la obligación tributaria. El criterio de “uso personal” es el que guía a los agentes aduaneros en el control, y cualquier exceso puede derivar en sanciones o decomisos.

Otros artículos que se consideran efectos personales

Además de ropa y calzado, el listado oficial del SENAE incluye una amplia gama de artículos que pueden ingresar sin pago de impuestos. Entre ellos están los artículos de tocador y aseo personal, joyas y bisutería, adornos para el hogar, libros, revistas y documentos impresos. También se permiten alimentos sellados o empacados al vacío, medicamentos con receta médica y suplementos alimenticios hasta un máximo de ocho kilogramos.

Desmantelan red que falsificaba licor en Quito: hallan etiquetas y sellos falsos Leer más

Los viajeros pueden traer además instrumentos musicales, artículos deportivos, juguetes y hasta dos mascotas, siempre que cumplan con los requisitos sanitarios. En el caso de perfumes y cremas, existen límites específicos: hasta 500 mililitros de perfume por pasajero o 1.000 mililitros por grupo familiar, y hasta 2.500 mililitros de cremas y lociones por pasajero o 5.000 mililitros por grupo familiar. Estos detalles buscan garantizar que los bienes ingresen en cantidades razonables y no con fines de comercialización.

Para revisa el listado puedes ingresar a la página oficial del Senae

Reclamos ciudadanos por controles en aeropuertos

En las últimas semanas, una lluvia de críticas ha recaído sobre el SENAE por parte de ciudadanos que denuncian controles “abusivos” en los aeropuertos de Guayaquil y Quito. Los pasajeros aseguran que los agentes realizan revisiones exhaustivas de los equipajes para detectar mercadería que sobrepasa los límites permitidos, lo que obliga a pagar impuestos adicionales para permitir su ingreso al país.

En redes sociales, usuarios como @Afwm26135 han calificado estas prácticas como un “robo en temporada”, mientras que otros, como @yluminaty, cuestionan que se tache de “evasor fiscal” a quienes traen dos maletas de ropa y zapatos en diciembre.

No obstante, también hay voces que defienden el trabajo de la Aduana. La usuaria Alejandra Aguirre (@aaguirre2510) señaló que “la ley es clara: el que nada debe, nada teme”, recordando que recientemente se confiscaron 77 mil dólares en joyas no declaradas.

Nuestros controles aduaneros frenan la evasión de impuestos.

En los aeropuertos de Quito y Guayaquil detectamos el ingreso de ropa, calzado, joyas y otros bienes en cantidades que exceden el uso personal, evidenciando un fin comercial



Esto no es emprendimiento. Es evasión fiscal pic.twitter.com/2bjQTX1FFA — Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (@SENAE_Aduana) December 14, 2025

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!