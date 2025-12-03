Contraloría investiga nuevo perjuicio millonario en tercer contrato con Progen

Contraloría informó que se abrió otro examen relacionado con Progen en Catamayo por la compra de generadores

La Contraloría General del Estado estableció responsabilidades administrativas y civiles, además de indicios de responsabilidad penal, dentro de las investigaciones relacionadas con la empresa Progen. Estos indicios ya fueron remitidos a la Fiscalía, que inició una investigación y empezó a tomar versiones para determinar si el caso amerita avanzar hacia una instrucción fiscal.

En el ámbito administrativo, la Contraloría se encuentra en la fase de determinación previa. Una vez concluidas todas las instancias del debido proceso, el organismo deberá emitir los títulos de crédito correspondientes y proceder con el embargo de bienes o el cobro a través de cuentas bancarias de las personas involucradas. Estas acciones apuntan a recuperar el perjuicio económico millonario generado por la negociación con Progen.

Paralelamente, la Fiscalía lleva adelante la investigación penal sobre estos hechos. De forma adicional, la Contraloría informó que se abrió otro examen relacionado con Progen en Catamayo, provincia de Loja, por la compra de generadores. Los resultados provisionales ya fueron comunicados y, según el organismo, este caso podría replicar el escenario de procesos anteriores, con posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales.

De acuerdo con Mauricio Torres, Contralor General, en una entrevista a Teleamazonas "en la Empresa Eléctrica de Loja también se identificaron indicios de responsabilidad civil y penal vinculados a estas operaciones".

El contralor general del Estado, Mauricio Torres, inició sus funciones en 2023. ARCHIVO: CONTRALORIA

El informe final está programada para enero de 2026

El delegado de la Contraloría indicó que los resultados preliminares de la auditoría ya fueron notificados y que actualmente se espera la respuesta de los implicados. La emisión del informe final está programada para enero de 2026.

De acuerdo con la revisión, el contrato —valorado en $20,1 millones— tenía como objetivo la repotenciación de la central termoeléctrica de Catamayo, en Loja. Aunque la Eerssa entregó un anticipo equivalente al 70% del monto contratado, Progen no ejecutó las obligaciones establecidas.

El contralor general del Estado, Mauricio Torres Maldonado, presentó ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional los resultados de una auditoría que revela serias irregularidades en los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) con la empresa Progen Industries LLC, en el marco de la crisis energética de 2024.

