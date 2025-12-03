¿Dónde está HealthBird? EXPRESO visitó tres direcciones en EE. UU.: ¿qué halló?

La empresa con escasa experiencia obtuvo millonarios contratos con el MSP y el IESS. Nadie da una explicación.

La ubicación actual de la empresa HealthBird en Estados Unidos es un ministerio. Diario EXPRESO obtuvo información sobre otras ubicaciones centrales y operativas de la empresa en este país y las visitó. ¿Qué se encontró?

Este Diario ubicó tres direcciones en registros legales como sede central y operativas de HealthBird, la compañía con escasa experiencia aliada de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y parte de la contratación millonaria con el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la creación de aplicaciones que ayuden al agendamiento de citas médicas.

¿Dónde empezó el recorrido y qué se encontró?

El recorrido comenzó en Pembroke Pines, en la dirección 20871 Johnson Street Unit 107, señalada en documentos como la supuesta sede central de HealthBird. El local, ubicado en un complejo de oficinas, describe el funcionamiento de otra empresa. El administrador del edificio indicó que no hay constancias de operaciones recientes de la empresa y que “no han pagado correspondencia ni tienen empleados registrados aquí en los meses recientes”.

La segunda parada fue en Miami, 230 NW 24th St Suite 403, otra dirección donde la compañía figura en registros como oficina administrativa. La puerta del edificio se encontraba con acceso restringido. El conserje consultado por este medio dijo desconocer a HealthBird y afirmó que, de existir una mudanza, “no se informó a la administración”.

La tercera ubicación es la visitada en días pasados: 350 NE 60th St, Miami. Es la que aparece en internet como la sede operativa. Mostró una situación similar: un local sin señalización, ausencia de personal y testimonios de residentes sobre una “empresa que dejó el lugar al parecer hace un año, pero no dejó dirección alternativa”.

A raíz de estas comprobaciones, surgen preguntas sobre la operatividad local de HealthBird y sobre la trazabilidad de su estructura empresarial en Estados Unidos, en especial dada la magnitud de la contratación pública que la vincula al Ministerio de Salud y el Seguro Social.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta formal de representantes de la compañía para explicar la falta de presencia en las direcciones registradas.

