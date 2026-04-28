Taxi rutas colapsan centro de Guayaquil y ATM anuncia sanciones

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El aumento de taxi rutas en el centro de Guayaquil ha generado congestión y malestar ciudadana.

La problemática obligó a la ATM a admitir su irregularidad y a intensificar controles ante la alta demanda hacia cantones cercanos.

La ATM argumenta que cualquier modalidad de transporte público o comercial no formal, son consecuencias de una "problemática estructural que requiere soluciones de fondo".

El crecimiento de las llamadas taxi rutas en el centro de Guayaquil ha generado caos vehicular y malestar ciudadano, especialmente en zonas de alta circulación donde, según conductores, el control de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) es insuficiente.

Estas escenas se han vuelto recurrentes en los últimos días y han saltado a las redes sociales lo que obligó a la ATM a pronunciarse mediante un comunicado oficial.

En este, la entidad reconoció que estas unidades no están contempladas dentro del marco legal vigente como modalidad de transporte público.

Controles y sanciones ante el auge de taxi rutas

Como respuesta, la institución informó que ha intensificado los operativos con el despliegue de 20 agentes de tránsito y el uso de cámaras del centro de monitoreo.

“Se han ejecutado más de 40 operativos que dejaron más de 120 citaciones”, detalló la ATM.

Además, la entidad explicó que una gran parte de la demanda de estas rutas informales responde a los desplazamientos hacia cantones cercanos como Durán, Daule y Samborondón.

Alternativas en análisis para transporte intercantonal

Frente a este escenario, la ATM evalúa alternativas para mejorar la movilidad. Entre ellas, se estudia un modelo de integración entre sistemas como la Metrovía, SITU y Aerovía, especialmente para los usuarios que se trasladan entre Guayaquil y Durán.

Desde la estación de la ciudadela Abel Gilbert, se analiza integrar taxis formales para ofrecer recorridos más rápidos, seguros y con tarifas competitivas, en comparación con las actuales taxi rutas.

En el caso de Samborondón, particularmente en sectores como La Aurora, La Puntilla y Ciudad Celeste, se estudia implementar rutas cubiertas por buses del sistema SITU o Metrovía, bajo un esquema de integración tarifaria.

El objetivo es que los usuarios puedan movilizarse con un solo pasaje desde Guayaquil hacia zonas de alta demanda laboral y residencial.