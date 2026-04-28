tránsito en guayaquil
Taxi rutas colapsan centro de Guayaquil y ATM anuncia sanciones
El incremento de taxi rutas en el centro preocupa a ciudadanos y conductores, mientras la ATM admite su ilegalidad y anuncia controles más estrictos
Lo que debes saber
- El aumento de taxi rutas en el centro de Guayaquil ha generado congestión y malestar ciudadana.
- La problemática obligó a la ATM a admitir su irregularidad y a intensificar controles ante la alta demanda hacia cantones cercanos.
- La ATM argumenta que cualquier modalidad de transporte público o comercial no formal, son consecuencias de una "problemática estructural que requiere soluciones de fondo".
El crecimiento de las llamadas taxi rutas en el centro de Guayaquil ha generado caos vehicular y malestar ciudadano, especialmente en zonas de alta circulación donde, según conductores, el control de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) es insuficiente.
Estas escenas se han vuelto recurrentes en los últimos días y han saltado a las redes sociales lo que obligó a la ATM a pronunciarse mediante un comunicado oficial.
En este, la entidad reconoció que estas unidades no están contempladas dentro del marco legal vigente como modalidad de transporte público.
Controles y sanciones ante el auge de taxi rutas
Como respuesta, la institución informó que ha intensificado los operativos con el despliegue de 20 agentes de tránsito y el uso de cámaras del centro de monitoreo.
“Se han ejecutado más de 40 operativos que dejaron más de 120 citaciones”, detalló la ATM.
Guayaquil
Alcaldesa de Guayaquil: “No somos un mercado” por comercio informal
Juan Ponce Merchán
Además, la entidad explicó que una gran parte de la demanda de estas rutas informales responde a los desplazamientos hacia cantones cercanos como Durán, Daule y Samborondón.
Alternativas en análisis para transporte intercantonal
Frente a este escenario, la ATM evalúa alternativas para mejorar la movilidad. Entre ellas, se estudia un modelo de integración entre sistemas como la Metrovía, SITU y Aerovía, especialmente para los usuarios que se trasladan entre Guayaquil y Durán.
Desde la estación de la ciudadela Abel Gilbert, se analiza integrar taxis formales para ofrecer recorridos más rápidos, seguros y con tarifas competitivas, en comparación con las actuales taxi rutas.
En el caso de Samborondón, particularmente en sectores como La Aurora, La Puntilla y Ciudad Celeste, se estudia implementar rutas cubiertas por buses del sistema SITU o Metrovía, bajo un esquema de integración tarifaria.
El objetivo es que los usuarios puedan movilizarse con un solo pasaje desde Guayaquil hacia zonas de alta demanda laboral y residencial.