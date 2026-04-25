Seguridad social en Ecuador: adultos mayores reclaman derechos y estabilidad

La seguridad social es un derecho garantizado en la Constitución ecuatoriana.CANVA

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En nuestra Constitución del 2008, en sus artículos 34 y 37, se reconoce el derecho a la seguridad social y a la jubilación para garantizar la protección de los adultos mayores.

De igual forma, el Código de Trabajo regula la jubilación patronal para trabajadores del sector privado que han cumplido 25 años en una misma empresa, y en el sector público la Losep establece límites de edad en dichas entidades.

Empleo, afiliación y crisis laboral en Ecuador

Por lo tanto, es inaudito que las personas de la tercera edad estén luchando por beneficios y derechos que les pertenecen, los cuales deben ser recompensados por el tiempo de trabajo durante su vida.

Las políticas internas no deben ser relegadas por el FMI ni condicionadas hasta el 2028.

Es necesario contar con autoridades que sepan renegociar o refinanciar esta deuda, como ocurrió en 1984, e incluso lograr una reducción significativa de la deuda externa.

Caso contrario, seguiremos en la misma situación, debiendo indefinidamente al FMI y acreedores internacionales, afectando la soberanía del país.

¿Cómo afectan las políticas económicas a los jubilados?

En la actualidad, estas medidas van en desmedro de los trabajadores afiliados al IESS, en un contexto de desempleo, donde algunas empresas no afilian a trabajadores nacionales y prefieren mano de obra más barata, sin cumplir obligaciones.

Esto perjudica a ciudadanos desempleados que enfrentan hambre y desesperación.

Los gobiernos se preocupan por cumplir con el exterior y acceder a más préstamos sin beneficio para la población, mientras se incrementan impuestos como el IVA al 15 % en productos básicos, lo cual resulta absurdo.

También preocupa la posibilidad de reducir beneficios como los décimos a los jubilados.

Estas situaciones deben ser revisadas y controladas por las autoridades competentes.

Es necesario refinanciar o renegociar la deuda externa, que bordea los 50.000 millones de dólares, para evitar más pobreza, inseguridad, analfabetismo y desempleo.

Además, se pretende usar fondos del IESS para otros fines, lo que genera mayor preocupación social.

José Arrobo Reyes