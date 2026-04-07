¿Dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs Cruzeiro hoy? Hora, canales y alineaciones en Copa Libertadores

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

El Estadio Monumental se viste de gala este martes para el estreno de Barcelona SC en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Ídolo del Astillero recibe a Cruzeiro de Brasil a las 19h00 (hora local), en un duelo inédito que marca el inicio del Grupo D.

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El equipo de César Farías llega a esta cita con el ánimo por las nubes. Tras superar las llaves previas y dar un golpe de autoridad al vencer a Liga de Quito en el torneo doméstico, los "Toreros" buscan sacudirse la irregularidad mostrada en casa durante las fases anteriores.

El panorama del Raposa es radicalmente opuesto. El conjunto dirigido por Artur Jorge atraviesa una crisis de resultados en el Brasileirao, situándose en la zona baja de la tabla y llegando a Guayaquil tras una dura goleada sufrida ante Sao Paulo.

Barcelona SC inicia la disputa de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026FREDDY RODRÍGUEZ

Sin embargo, el equipo de Belo Horizonte cuenta con una plantilla de jerarquía. La gran atracción será la presencia del ecuatoriano Keny Arroyo, quien se perfila como titular en un ataque que también integran figuras de la talla de Matheus Pereira y Kaio Jorge.

Alineación de Barcelona SC y Cruzeiro

Barcelona SC: Contreras; B. Carabalí, Á. Rangel, J. Báez, G. Vallecilla; J. Quiñónez, M. Lugo, M. Céliz; L. Cano, H. Villalba, Darío Benedetto.

Contreras; B. Carabalí, Á. Rangel, J. Báez, G. Vallecilla; J. Quiñónez, M. Lugo, M. Céliz; L. Cano, H. Villalba, Darío Benedetto. Cruzeiro: Matheus Cunha; Willian, Fabricio Bruno, L. Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Gerson; Keny Arroyo, M. Pereira, Christian, Kaio Jorge.

Dónde y a qué hora es el partido Barcelona SC vs Cruzeiro

El encuentro correspondiente a la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 entre Barcelona SC y Cruzeiro se llevará a cabo este martes 7 de abril a las 19h00 (hora de Ecuador) en el Estadio Monumental, bajo la transmisión en vivo de ESPN 2 y la plataforma de streaming Disney+ para toda la región.