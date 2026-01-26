Los Choneros complican la venta de la hacienda La Clementina: esto se sabe

El principal obstáculo identificado por las autoridades es la presencia de miembros de la facción criminal

El proceso de venta de la hacienda La Clementina permanece estancado debido a problemas de seguridad.

El proceso de venta de la hacienda La Clementina, uno de los predios agrícolas más grandes del país, permanece estancado debido a problemas de seguridad relacionados con la presencia de una facción vinculada a Los Choneros, conocida como Choneros AK47, según reportes y documentos difundidos por la Corporación Financiera Nacional (CFN)

La propiedad, de aproximadamente 10.000 hectáreas, fue incautada al Grupo Noboa en 2013 por una deuda tributaria y actualmente está bajo administración de la CFN. Aunque la entidad buscaba reactivarla económicamente y avanzar hacia una eventual venta, las condiciones en el terreno han impedido cualquier movimiento comercial.

Un escenario de riesgo que bloquea peritajes y avalúos

El principal obstáculo identificado por las autoridades es la presencia de miembros de la facción criminal, quienes según denuncias estarían ejerciendo extorsión y control en sectores del predio, lo que ha dificultado incluso el ingreso de peritos encargados de realizar un nuevo avalúo técnico, requisito indispensable para iniciar el proceso formal de comercialización del inmueble.

A este problema de seguridad se suma la presencia de 804 familias que aún residen dentro de la hacienda. Su permanencia impide cualquier plan inmediato de venta por lotes o de remate, ya que las autoridades deben primero resolver la situación legal y social de los ocupantes, un proceso que implica evaluaciones socioeconómicas y medidas de reubicación que aún no han sido ejecutadas.

Los informes señalan que la presencia del grupo criminal afecta no solo la seguridad interna, sino también la continuidad de las actividades agrícolas, que incluyen cultivos de banano, cacao y madera de teca. No está claro quién administra actualmente la producción, dada la combinación de ocupación irregular y amenazas denunciadas por los habitantes del predio.

Un activo de alto valor atrapado entre conflictos

La Clementina ha atravesado más de una década de problemas económicos, legales y administrativos desde su incautación. Tras haber sido entregada en 2014 a una cooperativa de trabajadores mediante un crédito de más de $70 millones, el proyecto terminó en incumplimientos y el bien volvió a manos de la CFN en 2021, que ahora busca recuperarlo como parte de su cartera de activos incautados.

Pero la presencia de estructuras delictivas ha añadido una nueva barrera. Según fuentes consultadas, mientras permanezcan estas condiciones de inseguridad, la venta del inmueble es inviable, tanto por falta de garantías para compradores potenciales como por la imposibilidad de realizar un avalúo actualizado con personal técnico.

