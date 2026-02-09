Mueble Fino: Juez descarta nulidades en la investigación contra la jueza Nubia Vera

El abogado de Nubia Vera pidió la nulidad parcial del caso Mueble Fino por presuntas fallas de la fiscal Mayra Soria

La jueza Nubia Vera es investigada por la fiscalía en un caso de supuesta concusión.

La defensa de la jueza Nubia Vera solicitó la nulidad de una parte del caso conocido como Mueble Fino, al argumentar una presunta vulneración del derecho a la defensa durante la fase investigativa o de instrucción fiscal por presunta concusión.

El planteamiento fue expuesto por el abogado José Moreno, defensor de Vera, en la primera etapa de la audiencia preparatoria de juicio que se desarrolló ante el juez anticorrupción Esteban Coronel, este 9 de febrero de 2026.

La defensa de Vera habla de violación de derecho a la defensa

Según sostuvo Moreno, la fiscal del caso, Mayra Soria, dio a conocer los resultados de varias diligencias periciales —entre ellas un informe financiero— pocas horas antes del cierre de la instrucción fiscal, sin conceder a la defensa el tiempo suficiente para revisar esos documentos ni ejercer los mecanismos de impugnación o solicitar ampliaciones.

Moreno sostuvo que esta actuación impidió una revisión adecuada del contenido de las pericias y limitó la posibilidad de presentar observaciones u objeciones oportunas, razón por la cual solicitó la nulidad de tres cuerpos procesales que, a su criterio, estarían viciados de origen.

La fiscal Mayra Soria habla de exclusión de prueba

Desde la Fiscalía, sin embargo, la postura fue distinta. La fiscal Mayra Soria rechazó que exista causal de nulidad y aseguró que, en caso de existir cuestionamientos sobre las pericias, estos deben tramitarse como un pedido de exclusión probatoria y no como una invalidación del proceso en esta fase de la audiencia preparatoria de juicio.

La jueza Nubia Vera durante el allanamiento asu vivienda.

Soria afirmó que ese tipo de debate corresponde a una etapa posterior del juicio y no implica, en sí mismo, la anulación de actuaciones ya realizadas dentro de la investigación.

Juez declara la validez de todo lo actuado

Luego de escuchar a las dos partes, el juez declaró la validez de todo lo actuado. La autoridad sostuvo que no existe ninguna vulneración de derechos y explicó que la afectación a la institución del derecho a la defensa debe ser integral, por lo que no se configura únicamente por la falta de tiempo para pronunciarse sobre determinadas pericias.

No obstante, reconoció que la Fiscalía no otorgó un plazo adecuado, tal vez por su carga de trabajo, para que la defensa de la jueza contradiga esos informes periciales, pero aclaró que tales observaciones pueden plantearse en esta fase procesal.

Tras esta declaratoria, suspendió la audiencia y ordenó que se reinstale el 23 de febrero de 2026, a las 10:00. Lo primero que se hará ese día es escuchar a la fiscal Soria, quien expondrá su dicatamen acusatorio.

¿Qué verificó el juez en la audiencia preparatoria de juicio?

La primera etapa de la audiencia preparatoria de juicio es estrictamente de saneamiento procesal. El juez de garantías penales verificó que el proceso se haya llevado a cabo sin violaciones que afecten su validez

Vicios de Procedimiento: Se revisa si existieron errores en los pasos legales seguidos durante la instrucción fiscal.

Cuestiones de Procedibilidad: Se verifica si se han cumplido los requisitos legales previos necesarios para iniciar o continuar con el ejercicio de la acción penal.

Competencia: El juez confirma si es la autoridad legalmente facultada para conocer esa causa específica.

Prejudicialidad: Se determina si existen asuntos que deben resolverse en otra vía (como la civil o administrativa) antes de continuar con el proceso penal.

