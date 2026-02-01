“Pudimos haber muerto”: se incendia la camioneta de los influencers Pepe y Teo

Tras quedarse sin movilización en la carretera, fueron rescatados por sus fanáticos, que los trasladaron a Mexicali

Lo que parecía un traslado rutinario terminó en una escena de emergencia en plena carretera. La tarde del 1 de febrero, los influencers mexicanos Pepe y Teo vivieron momentos de tensión luego de que la camioneta en la que viajaban se incendiara en el sector de La Rumorosa, en la carretera que conecta Tijuana con Mexicali, a tan solo media hora de su destino. El duo se trasladaba para cumplir con sus compromisos como parte de su gira de presentaciones por la república mexicana.

El incidente fue narrado en tiempo real a través de una transmisión en vivo en YouTube, donde los creadores relataron que el vehículo comenzó a presentar una falla en la transmisión. Minutos después, el interior se llenó de humo que salía del sistema de aire acondicionado, obligándolos a bajar de inmediato. “Me salí de la camioneta porque estaba pasando algo”, contó Ricardo 'Pepe' Peralta, todavía en estado de shock.

La camioneta de Pepe y Teo quedó totalmente devastada por el fuego. YouTube

¿Cómo se quemó la camioneta de Pepe y Teo?

Segundos después de abandonar el auto, el fuego se propagó rápidamente. “Pudimos haber muerto todos aquí”, dijeron durante el en vivo, mientras observaban cómo las llamas consumían la camioneta y todas las pertenencias que llevaban para su presentación de esa misma noche en Mexicali, incluida la ropa del show.

El grupo llamó al 911 y al lugar llegaron bomberos, quienes lograron apagar el incendio. Sin embargo, el vehículo quedó completamente calcinado. En las imágenes compartidas se observan restos derretidos del interior y computadoras que explotaron en pequeñas chispas, producto del calor extremo y del agua utilizada para sofocar el fuego. Los influencers aclararon que el coche no explotó, pero sí hubo “mucho fuego y humo”.

Tras el incidente, quedaron varados en medio del desierto de Baja California, sin transporte y sin una forma clara de llegar a Mexicali. Durante la transmisión, evaluaron alternativas como pedir un Uber, detener un autobús en la carretera o esperar ayuda de amigos y familiares que intentaban localizarlos.

¿Quiénes son Pepe y Teo?

Con más de una década de trayectoria en redes sociales, Pepe y Teo se han consolidado como referentes del entretenimiento digital en México, combinando humor, cultura pop y contenidos de visibilidad LGBT. Esta vez, su comunidad fue testigo de uno de los momentos más vulnerables que han compartido en cámara.

A pesar de la pérdida material y del susto, los creadores insistieron en un mensaje claro para sus seguidores: lo más importante es que todos están vivos. El resto, dijeron, “se puede volver a comprar”.

