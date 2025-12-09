Globos de Oro 2026: fecha, dónde verla y lista completa de nominados
La edición 83 se realizará el 11 de enero de 2026 en Los Ángeles, con transmisión internacional por TNT y HBO Max
Tras un año marcado por estrenos en cine y televisión, la temporada de premios comienza a tomar forma con la revelación de los principales detalles de los Globos de Oro (Golden Globes 2026). La ceremonia, organizada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, volverá a reunir a intérpretes, realizadores y equipos técnicos vinculados a las producciones más visibles del año, en un evento que tradicionalmente funciona como antesala del resto de galardones de la industria.
La edición número 83 se realizará el domingo 11 de enero de 2026 en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. La gala está prevista para las 19:00 (hora México), mientras que la alfombra roja iniciará una hora antes. La transmisión en vivo podrá seguirse a través de TNT y mediante la plataforma HBO Max, con suscripción activa.
Por segundo año consecutivo, la conducción de la ceremonia estará a cargo de la comediante Nikki Glaser, quien se encargará de presentar las categorías, dar paso a los anunciantes y conducir los segmentos del evento.
En el apartado de nominaciones, las producciones cinematográficas con mayor presencia fueron One Battle After Another y Sentimental Value, mientras que en televisión destacaron títulos como The White Lotus y Adolescence. Entre los nombres latinoamericanos incluidos figuran Guillermo del Toro, por su trabajo en Frankenstein, y Diego Luna, por su interpretación en Andor.
A continuación, se presenta el listado completo de ganadores y nominados, conforme a la información oficial difundida por la organización.
Mejor película dramática
Frankenstein
Hamnet
Un Simple Accidente
El Agente Secreto
Sentimental Value
Sinners
Mejor película de comedia o musical
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nueva Ola Francesa
One Battle After Another
Mejor actor en una película dramática
Joel Edgerton – Sueños de trenes
Oscar Isaac – Frankenstein
Dwayne Johnson – The Smashing Machine
Michael B Jordan – Sinners
Wagner Moura – El Agente Secreto
Jeremy Allen White – Springsteen Música de ninguna parte
Mejor actriz en un drama cinematográfico
Jessie Buckley – Hamnet
Jennifer Lawrence – Matate amor
Renate Reinsve – Sentimental Value
Julia Roberts – After The Hunt
Tessa Thompson – Hedda
Eva Victor – Sorry Baby
Mejor actor en una comedia o musical
Timothée Chalamet – Marty Supreme
George Clooney – Jay Kelly
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Lee Byung Hun – No Other Choice
Jesse Plemons – Bugonia
Mejor actriz en comedia o musical
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Cynthia Erivo – Wicked Part 2
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – One Battle After Another
Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
Emma Stone – Bugonia
Mejor actor de reparto
Benicio del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Sean Penn – One Battle After Another
Adam Sandler – Jay Kelly
Stellan Skarsgard – Sentimental Value
Mejor actriz de reparto
Emily Blunt – Smashing Machine
Elle Fanning – Sentimental Value
Ariana Grande – Wicked Part 2
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Teyana Taylor – One Battle After Another
Mejor director
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Ryan Coogler – Sinners
Guillermo del Toro – Frankenstein
Jafar Panahi – Un simple accidente
Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao – Hamnet
Mejor guion
One Battle After Another
Marty Supremo
Sinners
Un simple accidente
Sentimental Value
Hamnet
Mejor banda sonora
Alexandre Desplat – Frankenstein
Ludwig Göransson – Sinners
Jonny Greenwood – One Battle After Another
Kangding Ray – Sirat
Max Richter – Hamnet
Hans Zimmer – F1 la Película
Mejor canción original
Dream As One – Avatar Of Fire and Ashes
Golden – KPop Demon Hunters
I Lied To You – Sinners
No Place Like Home – Wicked Part 2
The Girl In The Bubble – Wicked Part 2
Train Dreams – Train Dreams
Mejor película de habla no inglesa
Un simple accidente (Francia)
No hay otra opción (Corea del Sur)
El Agente Secreto (Brasil)
Sentimental Value (Noruega)
Sirat (España)
La voz de Hind Rajab (Túnez)
Mejor película de animación
Arco
Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
Elio
K Pop Cazadores de demonios
Amélie y la metafísica de los tubos
Zootopia 2
Logros cinematográficos y de taquilla
Avatar De fuego y cenizas
F1 la Película
Cazadores de demonios K Pop
Misión Imposible Sentencia final
Sinners
Weapons
Wicked Parte 2
Zootopia 2
Mejor serie dramática
The Diplomat
The Pitt
Severance
Slow Horses
The White Lotus
Mejor serie de comedia o musical
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
El estudio
Mejor película para televisión, miniserie o antología
Adolescence
All Her Fault
La bestia que hay en mí
Black Mirror
Morir de placer
La novia
Mejor actor en serie dramática
Sterling K Brown – Paradise
Diego Luna – Andor
Gary Oldman – Slow Horses
Mark Ruffalo – Task
Adam Scott – Severance
Noah Wyle – The Pitt
Mejor actriz en serie dramática
Kathy Bates – Matlock
Britt Lower – Severance
Helen Mirren – 1923
Bella Ramsey – The Last of Us
Keri Russell – The Diplomat
Rhea Seehorn – Pluribus
Mejor actor en serie de comedia o musical
Adam Brody – Nobody Wants This
Steve Martin – Only Murders in the Building
Glen Powell – Chad Powers
Seth Rogen – El estudio
Martin Short – Only Murders in the Building
Jeremy Allen White – The Bear
Mejor actriz en serie de comedia o musical
Kristen Bell – Nobody Wants This
Ayo Edebiri – The Bear
Selena Gomez – Only Murders in the Building
Jenna Ortega – Wednesday
Jean Smart – Hacks
Natasha Lyonne – Poker Face
Mejor actor en miniserie o película para TV
Jacob Elordi – The Narrow Road
Paul Giamatti – Black Mirror
Stephen Graham – Adolescence
Charlie Hunnam – Monster The Ed Gein Story
Jude Law – Black Rabbit
Matthew Rhys – The Beast in Me
Mejor actriz en miniserie o película para TV
Claire Danes – La bestia que hay en mí
Rashida Jones – Black Mirror
Amanda Seyfried – Long Bright River
Sarah Snook – All Her Fault
Michelle Williams – Dying for Sex
Robin Wright – The Girlfriend
Mejor actor de reparto en serie dramática
Owen Cooper – Adolescence
Billy Crudup – The Morning Show
Walton Goggins – The White Lotus
Jason Isaacs – The White Lotus
Tramell Tillman – Severance
Ashley Walters – Adolescence
Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV
Carrie Coon – The White Lotus
Erin Doherty – Adolescence
Hannah Einbinder – Hacks
Catherine O’Hara – The Studio
Parker Posey – The White Lotus
Aimee Lou Wood – The White Lotus
Mejor interpretación cómica en monólogos
Brett Goldstein – La segunda mejor noche de tu vida
Bill Maher – ¿Alguien más está viendo esto?
Kumail Nanjiani – Night Thoughts
Sarah Silverman – PostMortem
Kevin Hart – Acting My Age
Ricky Gervais
