Globos de Oro 2026: fecha, dónde verla y lista completa de nominados

La edición 83 se realizará el 11 de enero de 2026 en Los Ángeles, con transmisión internacional por TNT y HBO Max

Los Globos de Oro anunciaron a sus nominados este 9 de diciembre de 2025.

Tras un año marcado por estrenos en cine y televisión, la temporada de premios comienza a tomar forma con la revelación de los principales detalles de los Globos de Oro (Golden Globes 2026). La ceremonia, organizada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, volverá a reunir a intérpretes, realizadores y equipos técnicos vinculados a las producciones más visibles del año, en un evento que tradicionalmente funciona como antesala del resto de galardones de la industria.

La edición número 83 se realizará el domingo 11 de enero de 2026 en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. La gala está prevista para las 19:00 (hora México), mientras que la alfombra roja iniciará una hora antes. La transmisión en vivo podrá seguirse a través de TNT y mediante la plataforma HBO Max, con suscripción activa.

Por segundo año consecutivo, la conducción de la ceremonia estará a cargo de la comediante Nikki Glaser, quien se encargará de presentar las categorías, dar paso a los anunciantes y conducir los segmentos del evento.

En el apartado de nominaciones, las producciones cinematográficas con mayor presencia fueron One Battle After Another y Sentimental Value, mientras que en televisión destacaron títulos como The White Lotus y Adolescence. Entre los nombres latinoamericanos incluidos figuran Guillermo del Toro, por su trabajo en Frankenstein, y Diego Luna, por su interpretación en Andor.

A continuación, se presenta el listado completo de ganadores y nominados, conforme a la información oficial difundida por la organización.

Mejor película dramática

Frankenstein

Hamnet

Un Simple Accidente

El Agente Secreto

Sentimental Value

Sinners

Mejor película de comedia o musical

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nueva Ola Francesa

One Battle After Another

Mejor actor en una película dramática

Joel Edgerton – Sueños de trenes

Oscar Isaac – Frankenstein

Dwayne Johnson – The Smashing Machine

Michael B Jordan – Sinners

Wagner Moura – El Agente Secreto

Jeremy Allen White – Springsteen Música de ninguna parte

Mejor actriz en un drama cinematográfico

Jessie Buckley – Hamnet

Jennifer Lawrence – Matate amor

Renate Reinsve – Sentimental Value

Julia Roberts – After The Hunt

Tessa Thompson – Hedda

Eva Victor – Sorry Baby

Mejor actor en una comedia o musical

Timothée Chalamet – Marty Supreme

George Clooney – Jay Kelly

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Lee Byung Hun – No Other Choice

Jesse Plemons – Bugonia

Mejor actriz en comedia o musical

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo – Wicked Part 2

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee

Emma Stone – Bugonia

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – One Battle After Another

Adam Sandler – Jay Kelly

Stellan Skarsgard – Sentimental Value

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt – Smashing Machine

Elle Fanning – Sentimental Value

Ariana Grande – Wicked Part 2

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Teyana Taylor – One Battle After Another

Mejor director

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ryan Coogler – Sinners

Guillermo del Toro – Frankenstein

Jafar Panahi – Un simple accidente

Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao – Hamnet

Mejor guion

One Battle After Another

Marty Supremo

Sinners

Un simple accidente

Sentimental Value

Hamnet

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat – Frankenstein

Ludwig Göransson – Sinners

Jonny Greenwood – One Battle After Another

Kangding Ray – Sirat

Max Richter – Hamnet

Hans Zimmer – F1 la Película

Mejor canción original

Dream As One – Avatar Of Fire and Ashes

Golden – KPop Demon Hunters

I Lied To You – Sinners

No Place Like Home – Wicked Part 2

The Girl In The Bubble – Wicked Part 2

Train Dreams – Train Dreams

Mejor película de habla no inglesa

Un simple accidente (Francia)

No hay otra opción (Corea del Sur)

El Agente Secreto (Brasil)

Sentimental Value (Noruega)

Sirat (España)

La voz de Hind Rajab (Túnez)

Mejor película de animación

Arco

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Elio

K Pop Cazadores de demonios

Amélie y la metafísica de los tubos

Zootopia 2

Logros cinematográficos y de taquilla

Avatar De fuego y cenizas

F1 la Película

Cazadores de demonios K Pop

Misión Imposible Sentencia final

Sinners

Weapons

Wicked Parte 2

Zootopia 2

Mejor serie dramática

The Diplomat

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie de comedia o musical

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

El estudio

Mejor película para televisión, miniserie o antología

Adolescence

All Her Fault

La bestia que hay en mí

Black Mirror

Morir de placer

La novia

Mejor actor en serie dramática

Sterling K Brown – Paradise

Diego Luna – Andor

Gary Oldman – Slow Horses

Mark Ruffalo – Task

Adam Scott – Severance

Noah Wyle – The Pitt

Mejor actriz en serie dramática

Kathy Bates – Matlock

Britt Lower – Severance

Helen Mirren – 1923

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor actor en serie de comedia o musical

Adam Brody – Nobody Wants This

Steve Martin – Only Murders in the Building

Glen Powell – Chad Powers

Seth Rogen – El estudio

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – The Bear

Mejor actriz en serie de comedia o musical

Kristen Bell – Nobody Wants This

Ayo Edebiri – The Bear

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Jenna Ortega – Wednesday

Jean Smart – Hacks

Natasha Lyonne – Poker Face

Mejor actor en miniserie o película para TV

Jacob Elordi – The Narrow Road

Paul Giamatti – Black Mirror

Stephen Graham – Adolescence

Charlie Hunnam – Monster The Ed Gein Story

Jude Law – Black Rabbit

Matthew Rhys – The Beast in Me

Mejor actriz en miniserie o película para TV

Claire Danes – La bestia que hay en mí

Rashida Jones – Black Mirror

Amanda Seyfried – Long Bright River

Sarah Snook – All Her Fault

Michelle Williams – Dying for Sex

Robin Wright – The Girlfriend

Mejor actor de reparto en serie dramática

Owen Cooper – Adolescence

Billy Crudup – The Morning Show

Walton Goggins – The White Lotus

Jason Isaacs – The White Lotus

Tramell Tillman – Severance

Ashley Walters – Adolescence

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV

Carrie Coon – The White Lotus

Erin Doherty – Adolescence

Hannah Einbinder – Hacks

Catherine O’Hara – The Studio

Parker Posey – The White Lotus

Aimee Lou Wood – The White Lotus

Mejor interpretación cómica en monólogos

Brett Goldstein – La segunda mejor noche de tu vida

Bill Maher – ¿Alguien más está viendo esto?

Kumail Nanjiani – Night Thoughts

Sarah Silverman – PostMortem

Kevin Hart – Acting My Age

Ricky Gervais

