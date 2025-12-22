Sydney Sweeney bajo el lente del 2025: polémicas, críticas y más detalles

EXPRESIONES recopila algunos de los momentos que han marcado la trayectoria y la reputación de la actriz de Euphoria

Sydney Sweeneyha compartido momentos exclusivos con los fans. Desde su apariencia hasta fracasos taquilleros, para la actriz estadounidense el 2025 solo ha sido un motor de polémicas.

Un comercial fallido, productos cosméticos que dieron de qué hablar y un tropiezo en taquilla son algunas de las controversias que han rodeado a la actriz y modelo de 28 años, Sydney Sweeney. Pese a una trayectoria destacada en producciones como Euphoria, Inmaculada y Con todos menos contigo, la audiencia no perdona y estos episodios han marcado su carrera.

¿Una campaña con connotaciones racistas?

American Eagle no consideró que la estrategia por la que apostó terminaría en un ataque en redes. En julio de 2025, Sydney Sweeney Has Great Jeans fue acusada de utilizar un juego subliminal de palabras entre jeans y genes, con supuestas implicaciones raciales y eugenésicas, lo que desató un intenso debate en torno a la supremacía blanca.

“Hice un anuncio de jeans. Quiero decir, definitivamente fue una sorpresa la reacción, pero me encantan los jeans. Todo lo que uso son jeans. Estoy literalmente en jeans y una camiseta todos los días de mi vida”, fue su sencilla respuesta en una entrevista para aclarar su postura.

Jabón hecho con agua de su tina

Jacob Elordi protagonizó una broma del público: tras su escena en la tina en Saltburn, se especuló de forma irónica cómo podría oler esa bañera, lo que dio pie a comentarios sobre velas aromáticas sin que existiera un producto real.

Sydney Sweeney sí convirtió ese concepto en un lanzamiento comercial al crear Bathwater Bliss, un jabón de edición limitada con Mr. Squatch, lo que provocó una ola de críticas.

Comercial del jabón de tina de baño de Sydney Sweeney. WEB

Su relación con Zendaya

Las tensiones entre las coestrellas de Euphoria, según medios internacionales, se habrían visto afectadas por diferencias políticas y la controversia en torno a la campaña de American Eagle.

A raíz de esto, Zendaya habría optado por evitar apariciones públicas y entrevistas promocionales junto a su compañera de elenco, lo que ha alimentado rumores de un distanciamiento en el reparto. Ninguna de las actrices ha confirmado estas versiones.

Sydney Sweeney junto a su homóloga Zendaya. Después de sus interpretaciones en 'Euphoria', posaron juntas en varios eventos público. X

Le atribuyen una ‘ambigüedad calculada’

Algunos críticos señalaron que su estilo (rubia, hiperfeminista y una sensualidad muy marcada) encaja con estéticas tradicionalmente asociadas a círculos conservadores, lo que generó discusiones en torno a su imagen pública y posibles connotaciones políticas.

Su decisión de no profundizar en el debate político ni responder de manera extensa a las críticas fue interpretada por algunos como una forma de “ambigüedad calculada”.

Nicki Minaj, Sydney Sweeney and Cristiano Ronaldo have all come out as supporters of President Donald Trump in the last month. pic.twitter.com/18RQziWCha — Pop Base Updates (@PopBaseUpdates) November 8, 2025

Un fracaso en taquilla

Luego del bajo desempeño en taquilla de la biopic Christy, surgieron comentarios contundentes. Ruby Rose (Orange is the new black), entre otras figuras del medio, señaló de forma crítica a Sweeney por su participación en el filme. “Christy Martin merecía algo mejor”, expresó en una declaración que avivó el debate entre fans y detractores sobre la carrera de la actriz y sus decisiones profesionales.

