Taylor Swift y Sydney Sweeney: el nuevo frente de batalla de Donald Trump

Donald Trump no necesita muchas excusas para iniciar una tormenta mediática. Y ahora lo ha hecho otra vez. Se ha apoyado en el anuncio de jeans para American Eagle, protagonizado por Sydney Sweeney, la actriz de Euphoria.

Lo que parecía una simple campaña publicitaria ha desatado una nueva ola de críticas hacia una de sus enemigas favoritas: Taylor Swift. En medio del fuego cruzado, la marca American Eagle, la narrativa conservadora y el eterno debate entre lo 'woke' y lo 'tradicional' ha vuelto a colisionar... y con mucha fuerza.

Todo comenzó con un anuncio de American Eagle, protagonizado por Sydney Sweeney, en el que la actriz luce unos jeans mientras el eslogan hace un juego de palabras entre 'jeans' y 'genes' (genes), dos términos que suenan casi idéntico en inglés.

Lo que parecía una estrategia publicitaria inocente despertó críticas en redes sociales. Muchos internautas la interpretaron como una insinuación de supremacismo blanco, luego de señalar que la imagen de una mujer blanca, rubia y delgada como símbolo de lo deseable alimenta estereotipos excluyentes.

Otros, sin embargo, sostienen que esas opiniones demuestran que muchos están obsesionados con el tema y que están viendo problemas e insinuaciones donde no los hay.

Pero la polémica creció aún más cuando se reveló que Sweeney está registrada como votante del Partido Republicano. A partir de ahí, el anuncio pasó de tendencia viral a arma política.

El presidente de Estados Unidos no tardó en reaccionar. Desde su red social Truth Social, Trump compartió un mensaje en el que elogió la campaña y celebró que “los jeans vuelan de las estanterías” gracias a Sweeney, una “auténtica republicana”.

El adiós a Carrie Bradshaw y sus looks más importantes en And Just Like That