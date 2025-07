¿Quién es Sydney Sweeney, la actriz de la polémica campaña de American Eagle?

En un giro inesperado, una campaña publicitaria de jeans ha puesto a Sydney Sweeney, una de las actrices más prometedoras de Hollywood, en el centro de un encendido debate cultural en Estados Unidos.

La colaboración con la marca American Eagle no solo promocionó un nuevo modelo de pantalones, sino que terminó exponiendo profundas divisiones sobre raza, estética y representación en los medios. Pero, ¿quién es esta joven estrella que provoca amores y odios con la misma intensidad?

De Spokane al estrellato: ¿Qué hace Sydney Sweeney?

Nacida el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington, Sydney Sweeney es mucho más que un rostro bonito. Desde temprana edad mostró interés por la actuación. Incluso llegó a presentar un plan de negocios de cinco años a sus padres para convencerlos de apoyarla en su carrera artística.

Su determinación rindió frutos: tras pequeñas apariciones en series como Criminal Minds, Grey’s Anatomy y Pretty Little Liars, Sydney dio el salto definitivo con su interpretación de Cassie Howard en Euphoria, el drama juvenil de HBO que la catapultó al estrellato.

Posteriormente, su papel en The White Lotus la consolidó como una actriz versátil, y le llevó a obtener albunas nominaciones al Emmy y, muy importante, el respeto de la crítica. Su estilo interpretativo, mezcla de vulnerabilidad y fuerza, ha resonado con millones de espectadores.

Pero no se ha limitado a la actuación: Sweeney fundó su propia productora, Fifty-Fifty Films, y ha participado activamente en el desarrollo de proyectos como Immaculate y Anyone But You.

Belleza, polémica y una campaña que desató la tormenta

Con una imagen que encarna los cánones clásicos de belleza occidental (como lo demuestra su piel clara, cabello rubio y ojos azules), Sweeney se convirtió en la elección estrella para American Eagle.

El 24 de julio de 2025, la firma lanzó su nueva campaña titulada 'Sydney Sweeney has great jeans', un juego de palabras en inglés que alude tanto a los vaqueros (jeans) como a los genes hereditarios (genes).

La frase, acompañada de un video en el que la actriz habla sobre la herencia genética mientras se enfoca visualmente en sus rasgos, fue interpretada por muchos como un guiño incómodo a la estética de la supremacía blanca. “Mis jeans son azules”, dice Sydney, en alusión tanto al color de sus ojos como al denim que viste.

La controversia no se hizo esperar. Usuarios en redes sociales acusaron a la marca y a la actriz de reproducir estereotipos raciales y de promover un ideal de belleza excluyente. Además, etiquetaron la campaña como 'Aryan-coded' (con código ario). Algunos incluso establecieron paralelismos con la eugenesia, una ideología desacreditada pero con ecos persistentes en sectores radicales.

Una guerra cultural: entre la nostalgia conservadora y la crítica progresista

Mientras las críticas llovían desde el progresismo y los defensores de la diversidad, sectores conservadores abrazaron la campaña con entusiasmo. Personalidades como Megyn Kelly celebraron el mensaje como una afirmación de la “belleza clásica”, y usuarios en X (antes Twitter) lo interpretaron como una respuesta audaz frente al “dominio woke” de la industria.

Por su parte, la cantante Doja Cat se sumó a las críticas mediante un video satírico en TikTok que parodiaba el anuncio con un acento sureño, provocando risas y reflexiones a partes iguales. Incluso Tesla, a través de su cuenta corporativa, aprovechó el revuelo para lanzar una broma irónica.

Ni Sweeney ni American Eagle han ofrecido declaraciones oficiales, lo que ha intensificado la discusión. La actriz solo ha destacado que los jeans diseñados por ella incluyen una mariposa bordada, símbolo de transformación y resistencia, y que parte de las ganancias se destinarán a Crisis Text Line, una organización que combate la violencia doméstica.

¿Víctima o símbolo? El futuro de Sweeney en medio del huracán

A pesar del escándalo, los números no mienten. Las acciones de American Eagle subieron un 15 % tras el lanzamiento de la campaña, y la visibilidad de Sweeney creció exponencialmente. Para algunos expertos, la polémica es parte del marketing contemporáneo: provocar para posicionarse.

Pero también ha abierto interrogantes importantes. ¿Puede una actriz blanca ser el rostro principal de una campaña en una era que exige inclusión? ¿Hasta qué punto es válido jugar con el lenguaje si el mensaje puede malinterpretarse? ¿Y qué responsabilidad tienen las figuras públicas en las lecturas que genera su imagen?

Sydney Sweeney ha logrado lo que muchas celebridades anhelan: estar en el centro de la conversación cultural. Pero el precio ha sido alto. Lo que empezó como una colaboración comercial terminó revelando tensiones profundas en la sociedad norteamericana. Y aunque su carrera parece más sólida que nunca, su imagen pública ya no es solo la de una estrella en ascenso, sino también la de un símbolo en disputa.

