Escándalo en Hollywood: Jared Leto enfrenta 9 denuncias por supuesto acoso sexual

Los escándalos y acusaciones de conducta sexual inapropiada no dejan de resonar en la prensa mediática de Hollywood. Ahora, el actor y cantante Jared Leto también se ve involucrado en una polémica, ya que, según el boletín semanal Air Mail, enfrenta nueve acusaciones por parte de varias mujeres, donde señalan a Jared Leto por haber tenido comportamientos sexuales inapropiados y haberles hecho invitaciones de esa índole, según los testimonios de las propias afectadas.

Patrón de comportamiento y testimonios de las supuestas víctimas de Jared Leto

Según las declaraciones publicadas por Air Mail, la polémica en torno a Jared Leto (actor reconocido por sus interpretaciones en Psicópata Americano y El Club de los Desahuciados) se basa en los testimonios de sus supuestas víctimas.

Estos testimonios afirman que Leto les pedía sus números de teléfono para realizar llamadas durante la madrugada. Una de las denunciantes, que prefirió mantenerse en el anonimato, declaró que las actitudes de Jared Leto representa “un patrón de abuso” que se ha repetido a lo largo del tiempo.

Una segunda denunciante habla sobre la actitud de Leto. Ella afirma en Air Mail, que conoció a Leto en 2006, cuando ella apenas tenía 16 años, y que el actor supuestamente le había pedido su número de teléfono para mantenerse en contacto.

Según el testimonio, se afirma que el hecho tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles, cuando el actor se encontraba acompañado de la actriz Ashley Olsen, con quien se rumoreaba que mantenía un romance en aquella época.

“No sé si estaba drogado o qué, era una voz rarísima y asquerosa”, afirma la supuesta víctima en sus declaraciones, donde se indica que Leto la llamó días después de haber mantenido contacto en un reconocido establecimiento de café en Los Ángeles. También alega que Jared Leto había invitado a la chica a una fiesta en su casa, invitación que la chica declinó.

Sin embargo, Leto insistió en las llamadas durante altas horas de la noche. En los testimonios recogidos por Air Mail, se menciona que las llamadas ocurrían a la una o a las tres de la madrugada, momento en el que el actor le realizaba preguntas de índole sexual, tales como: “¿Alguna vez has tenido novio? o ¿Alguna vez has chupado un miembro?”, declaró la víctima al medio citado.

Otro de los testimonios es el de la modelo Laura La Rue, quien alega en el medio Air Mail que conoció a Jared Leto en 2008, cuando ella apenas tenía 16 años de edad. De la misma forma, Leto repitió su patrón de comportamiento: le pidió su número de celular para mantener el contacto con la modelo.

La Rue inició un intercambio de mensajes con Leto, el cual la llevó a visitar el hogar del actor en Los Ángeles en 2009, cuando La Rue apenas tenía 17 años de edad.

La Rue afirma en su testimonio que Leto siempre “coqueteaba” con ella y la molestaba todo el tiempo que estuvo en su casa. Además, la modelo añade que, en otra visita, Leto salió de su habitación totalmente desnudo. “Simplemente salió, con el miembro al descubierto, como si fuera normal... Pensé que tal vez esto era lo que hacen los hombres adultos”, expresó La Rue para el medio citado.

Otra de las supuestas víctimas también se expresó sobre el polémico caso de Jared Leto que está saliendo a la luz. La DJ y productora estadounidense Allie Teilz manifestó, mediante una publicación realizada en Instagram, la actitud y comportamiento de Leto: “No estás realmente en Los Ángeles hasta que Jared Leto intenta forzarte entre bastidores, con falda escocesa y un gorro de nieve”, declaró Allie Tails al medio Air Mail.

Sin embargo, no todo queda ahí en el caso de los abusos de Jared Leto, pues Allie Teilz califica el comportamiento del actor como depredador, aterrador e inaceptable.

Una quinta supuesta víctima, bajo anonimato, también expresó que conoció a Leto cuando ella tenía 18 años. Leto empezó a entablar una conversación con la chica, durante la cual el actor le realizaba preguntas muy incómodas durante las visitas a su casa, tales como: “¿Alguno de los chicos con los que sales se acuesta contigo?”

Agregó a el testimonio, que esta no fue la única actitud de Leto hacia ella. La chica expresó al medio que Leto una vez se acercó a ella y “de repente sacó su miembro y empezó a tocarse”, añadiendo a su testimonio que: “Se acercó, me agarró la mano y se la puso encima. Se inclinó y dijo: “Quiero que me escupas”.

Respuesta de un representante de Jared Leto

Jared Leto aún no ha hecho declaraciones oficiales respecto a las acusaciones públicas realizadas por las mujeres que lo denuncian por estas actitudes inapropiadas.

Sin embargo, uno de sus representantes respondió a las acusaciones de la modelo Laura La Rue. En el diario Air Mail se expresa que “las comunicaciones no contienen nada sexual ni inapropiado... y la Sra. La Rue posteriormente solicitó trabajo como asistente personal del Sr. Leto”. Por su parte, la modelo Laura La Rue negó al medio haber solicitado un puesto como asistente personal de Leto.

