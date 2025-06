Jenny Vera sobre La Flaca Guerrero: "Es más fuerte de lo que se imagina"

La deportista María Teresa Guerrero luego de empezar en Houston, Estados Unidos, el tratamiento de quimioterapias por el cáncer bilateral de ovarios que padece, decidió cortarse el cabello, se rapó.

Fue un proceso, primero se cortó muy pequeña su larga melena negra porque el pelo comenzó a “caerse a montones debido al tratamiento médico, pero la peluquera junto con mi amiga Kari, que también está atravesando algo parecido, me convencieron de hacerlo poco a poco, como una transición suave. Y luego raparme”. Así lo hizo.

"No sabía que ese día se raparía"

Con Francesco Tabacchi y Helen Quiñónez. Jenny vera

Sin saber lo que tenía planeado, la periodista ecuatoriana Jenny Vera, quien vive en The Woodlands (a 45 minutos de Houston), fue a visitarla el mismo día que La Flaca se iba a rapar. “Yo fui a su departamento, luego la acompañé a la peluquería donde ella tenía la cita. Fue un regalo poder verla con su pelo corto”, cuenta.

La comunicadora añade que fue un momento muy emotivo para María Teresa pero “estábamos algunas personas animándola como su red de apoyo. Es más fuerte de lo que se imagina. Pude ver a una mujer rendida a los pies de Dios. Hablamos de muchos temas, pero la fe y la esperanza era el hilo conductor de nuestra conversación. En medio de su vulnerabilidad reconoce como Dios siempre ha estado a su lado. Esta prueba la lleva con muchas ganas y disciplina como buena deportista. Es una guerrera”.

No solo Jenny estuvo en este momento, además la acompañaron Helen Quiñónez, quien trabaja en Univisión Houston y Francesco Tabacchi, exgobernador del Guayas y excandidato a la presidencia de la República, quien también padece de cáncer (carcinoma de amígdalas), y que perdió el pelo y barba por las quimioterapias y radioterapias.

Jenny le ha dado su apoyo. JENNY VERA

María Teresa cerró un ciclo

Tras raparse, María Teresa dijo: “me miro al espejo y veo a una nueva Flaca. Una mujer que ha sido tocada por el dolor, pero también abrazada por el amor. Una mujer que ha conocido a un Dios misericordioso, que no me ha soltado ni un segundo”. Los mensajes de apoyo de famosos y seguidores no faltaron.

Previamente la deportista regresó a Boulder (una ciudad ubicada en el condado de Boulder en el estado estadounidense de Colorado) a cerrar una etapa. “No ha sido fácil. Meter mi vida en cajas duele. Me di cuenta de que casi todo lo que guardo en mis cajones es ropa de triatlón. Ropa que, quizás, no use por un buen tiempo porque ahora mi prioridad es sanarme”.

El próximo mes tiene previsto su amiga Érika Vélez visitarla en Houston. Así lo manifestó en una reciente entrevista a Expresiones.

El cáncer bilateral de ovarios

Esta es una condición donde el cáncer se ha detectado y diagnosticado en ambos ovarios, lo que indica que las células cancerosas han crecido y se han multiplicado en ambos órganos.

