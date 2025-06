Un guardia civil con estilo: José Calle, modelo y míster

De nacionalidad española, José Calle tiene 29 años. Es modelo y militar en Valencia y graduado en actividades físicas y deportivas. No descarta incursionar en la actuación. Mide 1, 85 metros. En 2023 ganó el certamen Míster International en Filipinas y durante su paso por Guayaquil y Manabí le encantó la comida.

¿Por qué quiso ser militar?

Mi padre (José) y mi abuelo (Aurelio) fueron guardias civiles. Ya mi abuelo falleció. La guardia civil es una fuerza policial, un cuerpo de gendarmería de carácter militar con una vocación permanente de servicio. Yo la ejerzo, no es solo una tradición familiar, me gusta. Estoy en un cuartel. Actualmente ayudamos en las catástrofes naturales. El año pasado hubo una en Valencia con muchos muertos. Si el apagón en España duraba un poco más, seguramente habríamos dado nuestro apoyo.

¿Cómo fue su preparación militar?

A los 25 años inicié la preparación en una academia. Previamente pasé por unos exámenes, tenía que ser apto. Por ello me hicieron pruebas físicas y psicológicas. Si la persona es loca, no entra. Hay manejo de armas.

¿Alguna vez quiso tirar la toalla cuando se involucró en el mundo del modelaje y de los concursos?

Lo pensé cuando gané el certamen internacional. Fui el primer español en llevarme ese título.

Generalmente los certámenes abren puertas. ¿Cuáles se le abrieron a usted?

Cuando participé en España apoyé a la dislexia. No es una enfermedad, es una dificultad de aprendizaje. Una bonita imagen puede ser importante, pero es mejor tener un bonito corazón. Una persona se mide por los actos, no por el físico. He sido invitado a programas de TV, pero no he actuado, no descarto la interpretación. Me llama la atención.

Los militares son en su mayoría machistas…

(Risas) En cualquier profesión seguramente hay hombres que lo son. En 2017 todavía no era militar. Me gustaba mucho el deporte. Ni siquiera sabía lo qué iba a ser de mi vida. Cuando estaba dentro me llamaron para concursar.

La vida lo ha llevado por diferentes caminos.

Aún no sé dónde me llevará porque me interesa ser guardia civil, sin dejar el modelaje. Es mejor que todo fluya. Vine a Ecuador al evento de la Fundación Bellezas por la vida, apoyando a madres vulnerables.

Le encanta la comida ecuatoriana

Es guardia civil. Cortesía

En su paso por Guayas y Manabí probó sus delicias culinarias…

Me encantó el bolón, corviche, chifle, ceviche y el maduro lampreado, ojalá pudiera llevarme una caja completa para España (risas). En Manabí comí el corviche con ají. Riquísimo. En mi país no se come el verde y el maduro de la forma en la que ustedes lo preparan. Aquí se come bien, pero en España también se come de maravillas.

Durante la entrevista hemos notado que las mujeres se lo ‘comen’ con la mirada. ¿Se cree guapo?

(Risas) Me considero una persona normal. Tampoco creo que soy feo. Lógicamente cuido mi imagen, el vestuario.

¿Cuál considera su mayor atractivo?

El carisma, el don de gente. Se me da fácilmente. Si me dan la opción me gustaría ponerme un poco más de nalgas o piernas (risas).

En los tiempos que corren, las propuestas amorosas llegan de ambos sexos, ya sean hombres o mujeres.

Me ha pasado. Simplemente cuando las propuestas llegan de hombres no entro en el juego. Alguien una vez me propuso darme dinero por unos calzoncillos usados. Quería que se los envíe. Me quedé como loco. Tal vez ponerme un negocio de calzoncillos sería una buena opción (suelta una carcajada), lanzar mi marca. Me dan ideas con esas propuestas locas.

"Soy fanático de los perfumes"

Fuera de broma, los modelos o talentos de TV, sacan algunos productos con su nombre...

Claro que sí. Pensé en sacar una marca de perfume con mi nombre. Soy fanático de las fragancias. Antonio Banderas tiene el suyo, es español y de Málaga y lleva a su tierra por todo el mundo. Es un gran profesional y trabajador, lo admiro un montón. Lo he visto en el teatro, pero no he tratado con él. Ojalá algún día trabajemos juntos. Uso con frecuencia el perfume Solo de Loewe.

¿Un hombre pintero, seguramente no está solo?

Tengo pareja, se llama Desirée Tejerina. Ella vive en Málaga, yo en Valencia. Está estudiando para ejercer de maestra en un colegio público. Llevamos un año y medio juntos. Nos conocimos en la feria de Málaga

En los países europeos, sobre todo las nuevas generaciones, no creen en el matrimonio.

En mi caso sí. Mis abuelos y padres se casaron. La sociedad tiene otra mentalidad, además es muy costoso organizar una ceremonia. Cuando juntemos un poco de dinero lo haremos. Creo que es la mujer de mi vida.

Con su novia, Desirée. Cortesía

¿Si se ve cómo padre?

Por supuesto, pero no sé cuándo. Me gustaría un chico y una chica.

En la ducha, muchos se convierten en grandes cantantes. ¿Es su caso?

Me gusta todo tipo de música. Cuando era más joven tocaba el tambor. Cuando canto en la ducha soy el mejor.

"Exprimo la vida al máximo"

Cuando viaja, ¿qué no falta en su maleta?

Un pantalón y una camisa negra, una camiseta blanca, cinturón, perfume y es importante llevar reloj.

¿Está pendiente del tiempo?

El tiempo es valioso, no se recupera. Le tengo miedo a las agujas del reloj, cada vez que las miro se mueven. Veo a mis padres cada vez mayores, la vida avanza. Cuando eres joven quieres tener dinero, pero no tienes tiempo. Cuando eres mayor, tienes dinero, pero ya no tienes mucho tiempo. Exprimo la vida al máximo.

¿En qué no perdería el tiempo?

En ir detrás de personas que no les interesa estar contigo, ni como amigos, ni como parejas. La amistad ni el amor se exigen.

