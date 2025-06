Jenniffer Tutivén lidera la campaña El peso invisible

El viernes 6 de junio en Cinema Malecón (Malecón y Loja), se presenta la campaña El peso invisible, una iniciativa liderada por la Reina de Guayaquil, Jenniffer Tutivén, con el respaldo de la Dirección de la Mujer del Municipio.

Se busca evidenciar la carga diaria que asumen las madres dentro del hogar. Planificar, coordinar, recordar, cuidar... son tareas que no siempre se ven, pero que pesan. Con el respaldo de expertos en salud mental y el uso de inteligencia artificial, la campaña ha logrado traducir ese esfuerzo invisible en kilos reales.

El día promedio de una mamá puede llegar a pesar más de 500 kg, el equivalente a levantar un refrigerador y un sofá a la vez.

La Suka muestra su cuerpo

La exreportera de farándula La Suka muestra su cuerpo en traje de baño sin complicarse. Dice que no tiene razones para no lucir su figura después de tener sus tres hijos. Verlos a ellos hace que no importe nada, considera un sueño ser mamá.

Con Gastón, su esposo, procreó a Sebastián, Mateo y, la niña, Anahí, que nació en 2025. Por ello pertenece a la generación Beta.

María Lorena Argüello se iba a casar

La aspirante a Miss Universo Ecuador 2024, María Lorena Argüello (quien falleció el 1 de junio) tenía novio, Kenny Rodríguez, quien durante la misa de despedida reveló los planes de matrimonio que existían. Incluso dijo que ya habían escogido al sacerdote que los casaría, a las damas de honor y padrinos.

“Todo estaba escogido, dónde íbamos a contraer nupcias, dónde iba a ser la fiesta. ¿Qué hago con todo eso? Monseñor Max nos iba a casar y ahora te estamos despidiendo”.

Las circunstancias de su deceso siguen siendo un misterio.

Scarlett Córdova actualiza su book de fotos

La influencer y actriz Scarlett Córdova se encuentra en Bogotá, Colombia, actualizando su book de fotos (estas son elegidas luego de una sesión fotográfica) para demostrar su versatilidad. Con su mánager, José Rivera, considera los proyectos a los cuales puede aplicar y hacer audiciones.

“Hay muchas convocatorias para producciones de Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas”, cuenta. Además está puliendo sus habilidades en diferentes talleres.

