El Cuy: "Emilio Estefan es muy agradable y Gloria muy graciosa"

En Miami, la industria musical y actoral se mueve mucho. Por ello, muchos artistas viven en esa urbe, desde la cual se trasladan a otros lugares de América o a Europa. Ahora Mauricio Altamirano reside allá y, sin descuidar su trabajo (arregla uñas), se da tiempo para hacer de las suyas. Estuvo de extra en un capítulo de la serie Velvet, el nuevo imperio. Además aprovechó para conocer a Gloria y Emilio Estefan, quienes grabaron el videoclip del nuevo álbum Raíces en el teatro Faena. La cantante lució un enterizo negro.

“Lo que más me impresionó fue su melodiosa voz, crecí escuchándola. Es ella la que convenció a Shakira para que cante en inglés. Mi primera impresión no solo fue de asombro, sino también de admiración. Es meticulosa con el sonido y la forma de pedir algún cambio. Es como cuando una madre dice algo y eso es ley; se nota que es amorosa pero firme. Se mostró cercana al público. Habla una mezcla entre español e inglés que la mayoría entendió, y uno que otro como yo trataba de descifrar sus chistes, porque es graciosa y le encanta conversar. Entre cada descanso se lanzaba alguna anécdota. A cada momento mencionó a Emilio.

Confesó que cuando él le tarareó Raíces, lloró de alegría. Luego me acerqué a su esposo y hasta me abrazó, fue un abrazo cálido y lleno de paz. Es sumamente agradable. Sé que voy por buen camino, me encantó conocerlos y me quedo con parte del tema: ‘Para una buena cosecha hay que saber sembrar’’”. La pareja tiene una hija lesbiana, Emily, quien estuvo junto a sus padres en ese momento. A Gloria le costó aceptar su orientación sexual.

El Cuy no se quedará tranquilo hasta trabajar en algún canal o en algo relacionado con la industria del entretenimiento.

Ricardo M´órtola al frente de informativo

Volverá el noticiero ¿Qué pasa?, que se estrenó en los 90 con Jimmy Jairala en radio Fuego y por unos años estuvo fuera del aire. En esta ocasión, el director será el hijo de Mariela Viteri, Ricardo Mórtola, quien se prepara en Comunicación en España. Siempre va y viene. Se están haciendo audiciones para seleccionar a los presentadores.

Jacinto Fajardo se retira de radio Cristal

Llegó el momento de partir. El locutor Jacinto Fajardo, con 41 años en radio Cristal, se retirará de esa empresa. Trabajará hasta el 13 de junio. “Me separo de la que ha sido mi casa de toda la vida. Tengo proyectos personales, que espero plasmar. Ya cumplí mi ciclo en esa emisora”, comentó. Jacinto recibió las enseñanzas del reconocido radiodifusor Armando Romero Rodas y luego trabajó con Julio Juan Romero.

Héctor Jaramillo recibe homenaje

Nacido en 1931, Héctor Jaramillo es un reconocido artista de música nacional, cuyo talento lo ha llevado a recorrer no solo el territorio patrio, además el exterior. Recibió un reconocimiento en el Día del Artista Ecuatoriano en De casa en casa. Compartió con el nieto de Jota Jota, Christian Jaramillo. Dos generaciones, pero con una misma pasión, la música.

