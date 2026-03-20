Lo nuevo de CA7RIEL y Paco Amoroso: ‘Free Spirits’, una apuesta por el desborde

Entre sonidos latinos y pulsiones tribales, el álbum sugiere una narrativa que convierte el caos en parte de su narrativa

El desborde y el "colapso" ya no es solo una actitud, es un concepto. El 19 de marzo, CA7RIEL y Paco Amoroso lanzaron finalmente Free Spirits, su nuevo álbum de estudio, un proyecto que en cuestión de horas comenzó a posicionarse como uno de los lanzamientos más comentados del panorama latino. Con 12 canciones y una duración de poco más de 38 minutos, el disco no tardó en generar conversación, alcanzando incluso una puntuación de 7.8 en Pitchfork.

Más allá de los números, Free Spirits se presenta como una obra que expande el universo creativo del dúo; lejos de repetir fórmulas, el proyecto propone una experiencia que cruza lo sonoro con lo conceptual, construyendo un relato que se siente tan caótico como intencional. En ese sentido, el álbum no solo funciona como una colección de canciones, sino como una pieza que dialoga constantemente con su propio imaginario.

El caos como narrativa



Antes del lanzamiento del álbum, el dúo presentó un short film homónimo que funciona como antesala conceptual del proyecto. Al igual que ocurrió con Papota, este material audiovisual no solo acompaña, sino que expande el universo del disco, utilizando fragmentos de las canciones aún incompletas y desordenadas como guía narrativa.

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En el centro de esta propuesta aparece Sting, una figura que opera como mentor dentro de una especie de terapia simbólica que estructura el relato. A lo largo del corto, se exploran una serie de "pasos" que remiten a procesos de transformación personal: desde la limpieza del ego hasta la reconstrucción del cuerpo desde una lógica casi infantil, en una secuencia que evoca referencias cercanas a Poor Things. Es en este punto donde aparece Jack Black, reforzando el tono absurdo y performático del proyecto.

El corto también introduce una ruptura con lo banal, incluyendo momentos que abordan el desapego de estímulos inmediatos como el contacto físico y sexual en favor de una búsqueda más introspectiva.

Es así como, Free Spirits se construye desde una lógica donde el caos no es gratuito, sino parte de un proceso de depuración que luego encuentra eco en lo musical.

Sonido, exceso y cohesión

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En lo sonoro, el álbum encuentra una de sus mayores fortalezas en la fusión de géneros. Los ritmos latinos atraviesan gran parte del tracklist, con incursiones en el merengue en temas como Ay Ay Ay, donde la colaboración con Anderson .Paak aporta una energía que recuerda a sus trabajos más funk, incluyendo su etapa junto a Bruno Mars. Esta línea se extiende a canciones como Vida Loca o Muero, donde el groove y la interacción con la banda se vuelven protagonistas.

Pero, el disco no se limita a una sola identidad sonora. Desde su apertura con Nada Nuevo, aparecen texturas más cercanas a lo tribal, con referencias a sonoridades asociadas a la India y al imaginario de Bollywood, ampliando el rango del proyecto.

En este punto, el vínculo con el apartado visual se vuelve clave: canciones como HA HA HA encuentran sentido dentro del concepto de la "terapia de la risa inducida" presentada en el short film, integrando incluso samples como un "todo gracias al amor" de Palito Ortega, en una decisión que remite a ejercicios similares dentro del pop latino contemporáneo.

El álbum también deja espacio para momentos más reconocibles dentro del espectro pop. El Himno del Mediocre juega con una estética que puede recordar al sonido de Miranda!, mientras que Lo Quiero Ya, en colaboración con Fred again.., introduce un matiz más oscuro dentro del tracklist.

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A nivel lírico, el disco se mueve entre el exceso y la introspección, reforzando esta idea de tránsito entre estados emocionales que ya venía planteada desde su narrativa conceptual. Sin embargo, lejos de abordarlo desde un lugar solemne, CA7TRIEL y Paco Amoroso construyen este discurso desde la ironía, el absurdo y la irreverencia, elementos que han definido su identidad desde sus inicios.

Un ejemplo claro aparece en Nada Nuevo, donde frases como "Lady gaga es argentina" funcionan casi como un chiste interno llevado al plano artístico, pero que al mismo tiempo refuerza esta lógica de exageración del ego y la identidad. Este tipo de líneas no buscan profundidad inmediata, sino que operan como detonantes dentro de un universo que constantemente se burla de sí mismo. Esa misma lógica atraviesa gran parte del álbum, donde lo aparentemente banal se convierte en parte del discurso.

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Pero Free Spirits no se queda solo en lo lúdico. En canciones como Goo Goo Ga Ga, el dúo introduce una capa más vulnerable al abordar el paso del tiempo y el miedo a ser olvidados, con líneas como "¿Qué pasa si la gente me olvida?" o "Quisiera ser un bebé", que reflejan una regresión emocional coherente con la narrativa del proyecto.

Esta dualidad entre lo absurdo y lo existencial es una de las claves del álbum: mientras por momentos se sumerge en lo provocador con letras subidas de tono y referencias al deseo o al exceso, en otros deja entrever ansiedad, inseguridad y una constante búsqueda de sentido.

En ese cruce, el disco también dialoga con temas como la fama, el vacío y la autoimagen, elementos que ya habían aparecido en trabajos anteriores, pero que aquí se sienten más explícitos. Tal como señalan distintas lecturas del álbum, el dúo logra convertir el humor y el caos en una forma de expresión emocional, donde la irreverencia no contradice la introspección, sino que la potencia.

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Lo significa todo esto es que, en Free Spirits, CA7RIEL y Paco Amoroso no buscan ordenar el caos, sino habitarlo. El álbum funciona como un ejercicio de identidad donde lo absurdo, lo emocional y lo sonoro conviven sin necesidad de resolverse del todo. Y es precisamente en esa tensión donde el proyecto encuentra su fuerza: en demostrar que, incluso en el desborde, también puede existir una forma de coherencia.

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