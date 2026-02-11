Sting entra al universo CA7RIEL y Paco Amoroso en 'Hasta Jesús tuvo un mal día'

Tras el impacto de Papota y su consolidación como uno de los proyectos más singulares del pop latino, CA7RIEL y Paco Amoroso, el 6 de febrero, vía Instagram, hacían oficial el primer teaser de su próximo proyecto Free Spirits, teniendo como cara principal al exvocalista de The Police, Sting.

El anuncio y la estética del álbum per se representan un giro de 180 grados en comparación con el proyecto cancelado Top of the Hills, disco que, según palabras del nuevo mentor del dúo (Sting), “fue literalmente lo peor que escuché en toda mi vida”, lo que añade una nueva capa de misterio para los conocedores del universo de los argentinos.

¿Cómo se relaciona Sting con este concepto?

El eje central de la estética de este nuevo proyecto es el Centro de Wellness Free Spirits, del cual Sting es CEO y fundador. Siguiendo el discurso del británico, este surge cuando se da cuenta de que muchos de sus colegas sufrían de un estrés agobiante a raíz de la fama, lo que lo lleva a desarrollar un nuevo sistema filosófico y terapéutico que finalmente deriva en la creación de este sanatorio.

Cabe resaltar cómo el maximalismo que prometía Top of the Hills es opacado por el minimalismo y la paz que, a primera vista, representa el concepto del Centro de Wellness Free Spirits. En realidad, el dúo ya había dado una primera probada de este giro desde la última edición de los Grammy, a través de su elección de vestimenta, que dejaba atrás los patrones coloridos y la sobreexposición de marcas de lujo para dar paso a colores planos y una estética mucho más sobria en general.

Catriel y Paco Amoroso en la alfombra roja de los Grammy 2026, después de ganar la categoría de Mejor Álbum de Rock, Urbano o Alternativo Latino. GETTY

¿Qué promete 'Hasta Jesús tuvo un mal día'?

El teaser oficial de la canción funciona como una extensión directa del concepto Free Spirits: en él vemos a Sting solicitando personalmente a “Spirit” que reproduzca la canción que tiene con CA7RIEL y Paco Amoroso, como si de Siri se tratara, acción que nos permite tener una primera probada del tema.

En lo musical, el primer adelanto no tardó en generar conversación entre los fanáticos, especialmente por el notable parecido de su ritmo inicial con Roxanne de The Police. Este guiño, ya sea intencional o no, conecta de forma casi automática el pasado de Sting con el presente del dúo argentino, creando un puente entre dos generaciones y dos formas de entender el pop, ahora unificadas bajo un mismo concepto: la necesaria recuperación después de la fama instantánea, en este caso como consecuencia del fenómeno del Tiny Desk y el lanzamiento oficial de Papota.

CA7RIEL y Paco Amoroso durante la grabación del Tiny Desk que los lanzaría al estrellado global. indie hoy

Finalmente, la escena no solo refuerza el rol de Sting como mentor y figura de autoridad dentro de este nuevo universo narrativo, sino que también convierte al dúo en una especie de pacientes estrella dentro de la ficción del proyecto. Esto último, además, ha levantado teorías sobre la posibilidad de un doble álbum, con Free Spirits como preámbulo a la recaída que implicaría ver a Top of the Hills nuevamente en producción.

